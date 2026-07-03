Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 vende más de 11.000 entradas a un mes del inicio del torneo
El certamen internacional se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe, registrando una alta demanda en los recintos del Parque Estadio Nacional a pocas semanas de su inauguración.
A poco más de un mes del comienzo del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 Chile 2026, la organización informó que se han comercializado más de 11.000 entradas para el evento deportivo.
La mayor demanda de boletos se concentra en las instalaciones del Parque Estadio Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, el Centro de Deportes Colectivos registra 7.649 entradas vendidas, cifra que representa cerca del 37% de su capacidad total. En tanto, el Centro de Deportes de Combate ha superado las 2.400 unidades vendidas.
Asimismo, las sedes de Los Andes y San Felipe mantienen un flujo constante de venta para los partidos programados en dichas ciudades.
Participación de Chile
La selección chilena, que integra el Grupo A, disputará sus encuentros en el recinto de Deportes Colectivos. El calendario de la fase grupal para el equipo nacional, con todos los partidos programados a las 20:00 horas, es el siguiente:
• 6 de agosto: vs. República Checa
• 7 de agosto: vs. Turquía
• 8 de agosto: vs. Estados Unidos
• 10 de agosto: vs. Tailandia
• 11 de agosto: vs. Canadá
Información de entradas
El proceso de venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma Ticketpro. Los valores definidos por la organización para asistir a la competencia son los siguientes:
• Santiago (Centro de Deportes Colectivos y Centro de Deportes de Combate):
• 6 al 12 de agosto: $4.600
• 14 y 15 de agosto: $6.720
• 16 de agosto (Finales): $8.960
• Los Andes y San Felipe:
• Precio único por jornada: $4.600
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