“Estaba tan feliz cuando cancelamos sus visas”: secretario de seguridad de Estados Unidos celebra la eliminación de Irán

El paso de Irán por el Mundial 2026 estuvo marcado por la polémica. Y pese a su eliminación del certamen, la controversia no termina. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, celebró públicamente el tropiezo de los persas. Aseguró que “bailó de alegría” y desató una dura respuesta de la federación.

El alto funcionario de la Casa Blanca festejó abiertamente el despido de la selección iraní, que empató sus tres encuentros y no pudo pasar como una de las mejores terceras: “Me alegro de que se hayan ido y no vayan a volver”, indicó en una conferencia de prensa.

“Estaba tan contento cuando pudimos cancelarles los visados ​​y decirles que podían abandonar territorio estadounidense. Incluso puede que haya cantado un par de canciones y haya bailado un poco de alegría”, añadió.

Duros reproches en Irán

La declaración del jefe de seguridad estadounidense provocó profunda molestia en Irán. Por ejemplo, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores del país persa, le trasladó un “misión cumplida”.

“También ha logrado algo más: demostrar al mundo que no tienen competencias para acoger un torneo internacional. Su comportamiento ha sido un ejemplo magistral de cómo dilapidar la dignidad que conlleva ser anfitrión”, añadió en sus redes sociales.

La Federación de Fútbol de Irán reaccionó enérgicamente: “Los iraníes están acostumbrados al maltrato y las mentiras de los funcionarios estadounidenses. A nadie le sorprenden estas declaraciones hostiles. Los funcionarios estadounidenses no respetan el derecho internacional ni los principios que se esperan de un país anfitrión”, indicó el organismo a través de un comunicado.

“El hecho de que celebre abiertamente nuestra eliminación dice mucho más de él que de nuestro equipo”, añadió, además de acusar de un “trato inhumano y poco profesional” hacia la delegación persa durante el torneo.

La federación concluyó refiriéndose al conflicto bélico que mantienen ambos países: “Cuando matan a 168 niños y mienten al mundo entero al respecto, nada de lo que diga esta persona puede sorprendernos ya”.