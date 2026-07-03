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    Alimentos y químicos dominan la industria manufacturera en Chile y tres regiones concentran dos tercios de las ventas

    La Región Metropolitana concentró el 36,7% de los ingresos por productos fabricados, más que el doble de lo que aportó el Biobío, su seguidor más cercano, según la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera (ENIA) del INE. Alimentos y químicos reunieron más de la mitad de las ventas por sector y el rubro papelero anotó el mayor salto anual.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Las ventas de productos fabricados por la industria manufacturera nacional alcanzaron los $ 62,1 billones en 2024, lo que supone un aumento de 7,2% respecto de 2023, cuando totalizaron $57,9 billones.

    Así lo reveló la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera (ENIA) 2024, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    El sondeo “entrega una caracterización de las empresas manufactureras del país según sector económico, mediante información sobre ventas, ingresos, compra de insumos y materias primas, remuneraciones y empleo, entre otras categorías”, explicó el organismo.

    Alimentos y químicos, más de la mitad de las ventas

    De acuerdo al estudio, las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios lideraron las ventas en términos absolutos, con $ 21,4 billones, equivalentes al 34,41% del total.

    Les siguió la fabricación de sustancias y productos químicos, con $12,4 billones (20,02%). Solo estas dos actividades explicaron el 54,4% de lo vendido por la manufactura nacional en 2024.

    Más atrás se ubicaron la fabricación de papel y de productos de papel, con $5 billones (7,98%), la elaboración de bebidas, con $4,4 billones (7,03%), y la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, con $3 billones (4,88%). El rubro papelero fue el que más creció: el INE destacó que sobresalió “en comparación a su año anterior con un aumento de un 80,5%”.

    Los alimentos lideran la producción industrial.

    En el extremo opuesto, tres actividades tuvieron ventas marginales, con menos del 0,1% del total cada una: la fabricación de otro equipo de transporte, con $26.908 millones, la de productos de informática, electrónica y óptica, con $19.823 millones, y la de productos de cuero y conexos, con $14.146 millones.

    El peso de las grandes compañías quedó también en evidencia. Según tamaño de establecimiento, medido por número de trabajadores, los mayores montos provinieron de las unidades con 200 o más ocupados, que reunieron el 68,01% de las ventas. Dentro de ese grupo, las firmas con 500 o más trabajadores concentraron por sí solas el 43,22%.

    La fotografía regional

    La distribución territorial de los ingresos muestra una industria fuertemente centralizada. De acuerdo con los cuadros estadísticos que acompañan la encuesta, la Región Metropolitana vendió productos fabricados por $ 22,8 billones, equivalentes al 36,71% del total nacional.

    La cifra supera con holgura los $9,8 billones del Biobío (15,74%) y los $7 billones de Los Lagos (11,31%).

    Entre las tres suman casi dos tercios de las ventas de la manufactura chilena.

    Más atrás se ubicaron Valparaíso, con $5,2 billones (8,4%), el Maule, con $3,1 billones (5%), y O’Higgins, con $2,6 billones (4,1%).

    Las ventas de la industria se concentran en la Región Metropolitana.

    En el otro extremo, la actividad manufacturera resultó marginal en Atacama, cuyas ventas de $149 mil millones representaron apenas el 0,24% del total, seguida por Arica y Parinacota (0,39%), Aysén (0,46%) y Coquimbo (0,7%).

    Así, las cuatro juntas no alcanzaron el 2% de las ventas del país.

    Los mismos cuadros detallan que, además de las ventas de productos fabricados, los establecimientos generaron ingresos por $12,2 billones por reventa de productos, $1,3 billones por trabajos por contrato o maquila y $1,26 billones por reparaciones.

    En la reventa el dominio capitalino es aún mayor: la Región Metropolitana explicó $6,9 billones, más de la mitad de ese ítem.

    REGIÓNVentas de productos fabricados (miles de pesos)
    Región de Tarapacá1.415.539.041
    Región de Antofagasta2.370.172.320
    Región de Atacama149.466.709
    Región de Coquimbo435.219.650
    Región de Valparaíso5.221.105.649
    Región del Libertador General Bernardo O’Higgins2.551.807.790
    Región del Maule3.098.436.283
    Región del Biobío9.772.925.132
    Región de La Araucanía1.969.627.307
    Región de Los Lagos7.023.841.052
    Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo286.877.614
    Región de Magallanes y la Antártica Chilena1.105.569.624
    Región
     
    Metropolitana de Santiago    		22.791.576.019
    Región de Los Ríos1.887.110.350
    Región de Arica y Parinacota241.001.863
    Región del Ñuble1.765.173.827
    TOTAL62.085.450.230

    Radiografía a los establecimientos

    En 2024 se contabilizaron 3.132 establecimientos manufactureros en el país. La mayoría se dedicó a la elaboración de productos alimenticios (845 unidades), seguida por la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (257), y la de productos de caucho y plástico (233).

    En el extremo opuesto, solo cuatro unidades fabricaron otro equipo de transporte y ocho se orientaron a productos de informática, electrónica y óptica.

    En materia de empleo, el grueso de los establecimientos operó con dotaciones acotadas: 999 registraron entre 20 y 49 ocupados y 576 tuvieron entre 10 y 19, mientras que apenas 151 contaron con 500 o más trabajadores.

    Del total de personas que se desempeñaron en el sector, 343.361 tuvieron contrato y 48.983 laboraron sin él. Las remuneraciones pagadas sumaron $6,4 billones.

    Minería y energía también anotaron alzas

    Junto con la ENIA, el INE publicó los resultados de la Encuesta Nacional Anual de Minería (ENAM) 2024 y de la Encuesta Nacional de Electricidad, Gas y Agua (ENEGA) 2024, y ambos sectores exhibieron incrementos en sus ventas derivadas de la producción.

    En minería, las ventas de minerales extraídos y tratados aumentaron 17,02% respecto de 2023, al pasar de $52,2 billones a $61,1 billones, un monto que casi iguala al de toda la manufactura. La extracción y procesamiento de cobre representó el 84,34% de esas ventas.

    El sector energético mostró avances más moderados. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y fabricación de gas creció 2,6% frente a 2023, mientras que la captación, tratamiento y distribución de agua, junto con la evacuación de aguas residuales, se expandió 2,1%.

    Más sobre:ManufacturasEconomíaAlimentos

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