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    Rescate milagroso: Bomberos chilenos salvan a venezolano que estuvo ocho días sepultado en un centro comercial tras terremotos

    El grupo de Búsqueda y Rescate Urbano nacional encabezó las labores para extraer a una víctima atrapada entre los escombros de un piso -2, a raíz del doble terremoto que azotó al país caribeño el pasado 24 de junio.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Arturo León
    Bomberos Chile rescata a venezolano tras terremoto.

    Hernán Gil Flores (44) llevaba cinco días sepultado entre escombros cuando oyó una voz pronunciar su nombre y pedirle mover una de sus manos para verificar que, pese a su situación, estaba con vida.

    La voz era la de un voluntario del grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR por sus siglas en inglés) de Bomberos de Chile, que acudió a Venezuela para prestar apoyo en las labores de socorro luego del doble terremoto que azotó al país caribeño el pasado 24 de junio.

    Aquel miércoles por la tarde, Gil Flores se encontraba desempeñando sus labores de vigilante del centro comercial Galerías Playa Grande, en la ciudad costera de La Guaira, cuando fue sorprendido por el doblete sísmico.

    El movimiento telúrico desplomó un edificio contiguo, que a su vez provocó el colapso estructural del mall. Para suerte del funcionario de seguridad, la garita en que se encontraba funcionó como un escudo protector, que generó un espacio vital que evitó que fuera aplastado directamente.

    El primer contacto de los bomberos del equipo USAR chileno con Gil Flores se produjo este lunes, cerca de las 8.00 horas mediante el uso de un radar sonar y equipos de detección de sonido.

    Tras largas horas de labores lideradas por los connacionales, en las que cooperó contingente de rescate de otros países de la región, alrededor de las 20.00 horas, el equipo confirmó visualmente la presencia de la víctima utilizando una cámara de búsqueda, lo que permitió triangular su ubicación bajo el subterráneo -2 del edificio en ruinas.

    Pero eso era solo el principio. Restaron otras 48 horas de trabajo para que los bomberos finalmente pudieran llegar a Gil en las profundidades, lo que requirió avanzar cuidadosamente entre los escombros para lograr su extracción.

    El oficial de Enlace del equipo USAR, Exequiel Gallardo, relató a La Tercera los detalles del rescate.

    “Nos encontramos con un rescate muy complejo, quizás el más complejo que ha hecho el grupo USAR de Bomberos de Chile, en donde teníamos atrapada a una persona en un piso menos dos y un edificio colapsado encima de ocho pisos. Producto de este colapso se provocaba un efecto de reloj de arena, en donde todo el material particulado descendía hacia el punto más bajo, y era justamente donde nosotros estábamos trabajando y donde estaba atrapada la persona”, contó desde Venezuela.

    A eso agregó: “Primero fue una complicación encontrarlo, porque solamente se escuchaban las voces, pero nuestro equipo técnico de búsqueda pudo triangularlo, utilizando nuestros equipos como el sonar, que funciona similar al sonar de un submarino, y poniéndolo en distintos lugares, fuimos tomando mediciones y eso nos permitió hacer una triangulación y obtener un lugar aproximado de donde se encontraba”.

    “Logramos hacer un túnel, y por medio de ese túnel accedimos exactamente al punto en que se encontraba atrapado, y pudimos hacer una perforación, meter una cámara y confirmar efectivamente las señales de vida de que había una persona atrapada en el punto donde habíamos llegado”, reveló.

    El voluntario además se refirió a las principales complicaciones que enfrentaron para conseguir sacar con vida a Hernán.

    “Los derrumbes secundarios que se provocaban debido a las vibraciones de los equipos, incluso autos que pasaban por fuera de donde estábamos trabajando, ponían en riesgo tanto la operación de los rescatistas, como la integridad de la persona que estaba atrapada”, enfatizó.

    El rescate encabezado por los bomberos nacionales ha sido elogiado a nivel internacional, entre ellos el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Este rescate fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que trabajaron sin descanso para remover escombros, estabilizar la estructura y abrir paso hasta llegar a Hernán”, escribió en sus redes sociales.

    “Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias”, añadió.

    Así, tras una primera evaluación médica en el lugar, Gil Flores fue trasladado a un centro hospitalario para recibir la asistencia requerida luego de largos días sepultado bajo escombros.

    En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

    Más sobre:VenezuelaTerremotosRescateBomberos de ChileUSARHernán Gil

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