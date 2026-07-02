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    Mario Marcel y la compleja situación de la economía: “El deterioro se produjo a partir del shock del precio de los combustibles”

    El exministro de Hacienda planteó dudas sobre si el gobierno de Kast calibró bien el impacto que iba a tener la decisión sobre el Mepco, en marzo pasado.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    17 JUNIO 2026 EL EX MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL, DURANTE COMISION INVESTIGADORA DE ACUSACION CONTITUCIONAL CONGRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la coyuntura económica luego que el Banco Central revelara el Imacec de mayo, el cual mostró un nuevo retroceso de la actividad, generando temores en torno a una eventual recesión técnica.

    El expresidente del Banco Central comentó que estas cifras se explican en el caso del primer trimestre por bajas en sectores productivos como como minería, agricultura y pesca.

    Sin embargo, el economista apuntó también a que la decisión del gobierno de traspasar a los consumidores el alza internacional de los precios del crudo (cuando neutralizó el Mempco el 23 de marzo pasado) también influyó negativamente en el desempeño de la actividad.

    “El deterioro de las expectativas económicas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles”, dijo el economista en expuso en conversación con 13C Radio.

    “Si uno ve cualquier encuesta, en los últimos meses se da cuenta de que en marzo, principios de abril, se produjo ahí una caída que retrotrajo las expectativas a por lo menos dos años para atrás. Y eso repercute en las decisiones de consumo de las personas. Y el consumo, por supuesto, de cierta forma es el mayor componente de la demanda interna. Uno lo ve en el desempeño del comercio, el desempeño de los servicios”, dijo.

    En esa línea, explicó que las expectativas sobre la economía de las personas están determinadas más por la inflación que por otros indicadores como el empleo o la actividad. Asimismo, sostuvo que la percepción sobre la inflación no está determinada por el IPC, sino que por ciertos “precios emblemáticos”, precisamente donde el combustible es el más importante.

    “Entonces creo que cuando se tomó la decisión de activar o no el MEPCO, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores”, agregó.

    Más sobre:Mario MarcelImacecBencinacombustibleseconomíaMepco

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