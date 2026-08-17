Enel Chile inicia construcción de nuevo sistema de almacenamiento Bess en Antofagasta

Enel Chile, a través de su filial Enel Green Power Chile, inició la construcción de su nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías Finis Terrae Bess, iniciativa que se integrará al parque fotovoltaico en operación Finis Terrae, ubicado en la Región de Antofagasta.

Con este proyecto, que considera una inversión de unos US$80 millones, la empresa integrará dos tecnologías en un mismo sitio, convirtiendo a Finis Terrae en una central híbrida, con generación solar y almacenamiento de energía en baterías.

El sistema de almacenamiento contará con una potencia de 100 MW en el punto de interconexión permitiendo almacenar la energía renovable generada por el parque solar para posteriormente inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional cuando las condiciones del sistema así lo requieran, señaló la empresa en un comunicado.

Además, dijo, este proyecto considera la implementación de la tecnología Grid Forming, la cual permite que los inversores de la planta funcionen de manera similar a los generadores eléctricos tradicionales, ayudando a mantener estable la tensión y la frecuencia de la red, características que otorgan mayor estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.

Finis Terrae Bess tendrá una capacidad de almacenamiento anual estimada de 168 GWh equivalente a aproximadamente el 12% de la energía potencial almacenada del embalse de la central hidroeléctrica Pangue.