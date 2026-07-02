Aparece fantasma de recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec y expertos piden acciones de Hacienda y el BC

La economía chilena atraviesa un adverso escenario. El Banco Central reportó que el Imacec cayó 0,9% en mayo, completando así cinco meses consecutivos con números rojos.

Se trata del peor desempeño de la actividad desde la pandemia. encendiendo las alarmas sobre la posibilidad de una recesión técnica.

Con el dato de mayo, que estuvo eso sí en la parte menos mala del rango anticipado por los expertos, la economía medida con el Imacec acumula una caída promedio de 0,7% en lo que va de 2026. Es la primera vez desde la crisis subprime de 2009 que los primeros cinco meses del año son todos negativos.

Solo cuatro veces en 30 años el promedio de enero a mayo ha sido negativo con los cinco meses en rojo: 1999 (crisis asiática, -3,1%), 2009 (subprime, -2,4%) y ahora 2026 (-0,7%). En 2020 el promedio fue peor (-6,4%), pero no todos los meses fueron negativos (enero y febrero de ese año fueron positivos y la caída se concentró a partir de marzo con la pandemia).

Según el Banco Central, “el resultado del Imacec se explicó por una menor producción minera”, algo que ya había adelantado el INE tras los informes sectoriales.

La producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, “resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre”. Solo ese sector restó 1,5 puntos porcentuales al indicador, la mayor incidencia negativa del mes.

La minería se desplomó 11,6% interanual, aunque en términos desestacionalizados anotó un repunte de 0,7% respecto de abril.

La industria manufacturera también retrocedió, con una baja de 1,7%, “en línea con una menor elaboración de productos pesqueros”.

El resto de bienes (que agrupa las actividades agropecuario-silvícola, pesca, EGA y construcción) no presentó variación.

Recesión

“Con los datos publicados hoy no la descartamos, pero asignamos una menor probabilidad de ocurrencia a que se configure una”, dijo Coopeuch en un reporte, considerando una recesión técnica como dos trimestres consecutivos de caídas medidas de manera desestacionalizada.

El primer trimestre, desestacionalizado respecto al trimestre inmediatamente anterior, se registró una caída de 0,3%, mientras que entre abril y mayo ya se registra una baja promedio de 0,1%.

Desde el departamento de Estudios de Scotiabank comentaron que en junio se requeriría que el Imacec se contraiga 0,5% m/m en términos desestacionalizados “para que se concrete una recesión técnica que no tendría cuestionamientos”.

Sin embargo, advirtió que sus microdatos muestran un junio “con algo de mayor dinamismo, pero que podría no ser suficiente para compensar los efectos aún negativos de sectores primarios y manufactura/transporte”.

Mientras, Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, señala que “es altamente probable que se concrete una nueva contracción interanual del PIB durante el segundo trimestre de 2026. Así, bastaría con que se concrete una expansión inferior a 2,2% anual en el IMACEC de junio de 2026 para generarse una recesión técnica, bajo la definición de dos trimestres de caídas interanuales consecutivas en la actividad económica”.

El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, fue categórico respecto a que el dato de mayo “revela que estamos entrando en una fase recesiva” y que será difícil repuntar en los próximos meses, mientras que Nicolás Román, académico de la U. Andes, coincidió en que “comienza a instalarse el fantasma” de un escenario así.

Es que considerando las variaciones en 12 meses del Imacec, en el primer trimestre la caída fue de 0,5%, mientras entre abril y mayo el promedio de baja interanual es de -1,1%.

Clapes UC y Coopeuch proyectan un Imacec de junio en torno a 1,0% y 1,5%, lo que dejaría al segundo trimestre con una caída entre 0,2% y 0,4%.

De esta forma, en ambas formas de medición (desestacionalizado respecto al trimestre anterior y en 12 meses) se está cerca de una recesión técnica.

La minería arrastra

Hay consenso en que la minería ha sido el principal lastre de la actividad, pero también en que su incidencia negativa debería moderarse.

Coopeuch dijo que “una alta base de comparación explicó la fuerte caída de minería de los dos últimos meses” y que “esto dejará de estar presente en el Imacec de junio”.

Santander añadió que la minería “debería comenzar a mostrar mejores tasas de crecimiento en los próximos meses, a medida que la base de comparación se vuelva menos exigente”.

Sin embargo, Scotiabank advirtió que los efectos de la minería se propagan a otros sectores: “Los impactos sobre la actividad no minera, a través del encadenamiento con los sectores primarios, aún se sintieron en mayo en manufactura y transporte al menos, y también se sentirán en junio”.

En tanto, la actividad comercial creció 0,8% en mayo según el Banco Central, impulsada por el comercio minorista y automotor, aunque frenada por menores ventas mayoristas de alimentos. Los servicios, en tanto, subieron 1,0%, sostenidos por salud y educación.

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, reconoció que el comercio vuelve a mostrar una mayor resiliencia que otros sectores, pero advirtió que las estas cifras muestran que las actividades vinculadas al consumo difícilmente podrán sostener por sí solas el crecimiento del país.

“Hoy el principal desafío es reactivar la inversión y recuperar el mercado laboral. Sin una mayor creación de empleo formal, más productividad y un entorno de mayor certeza para invertir, será muy difícil consolidar una recuperación sostenida”, sostuvo.

Santander confirmó ese cuadro: “El consumo continúa mostrando un crecimiento acotado, afectado por un mercado laboral más débil y una menor expansión de los ingresos reales, mientras que la inversión, particularmente en construcción, aún no evidencia el mayor dinamismo esperado para el segundo semestre”.

Presión al Banco Central: la tasa en la mira

Uno de los puntos de mayor convergencia entre los analistas tiene relación con el Banco Central y la trayectoria de la tasa de interés.

Clapes UC fue directo: “La política monetaria está siendo muy restrictiva para la fase del ciclo en la que se encuentra la economía, por lo que el Banco Central deberá considerar seriamente recortar la TPM en su próxima reunión”.

Scotiabank reforzó esa lectura con un argumento técnico: “El mercado laboral acentuó su deterioro con la tasa de desempleo desestacionalizada (9,2%) marcadamente el rango para la NAIRU. Las brechas de capacidad se amplían en el margen y sugieren mayor estímulo monetario”.

En la misma línea, Gonzalo Escobar, de la U. Andrés Bello, anticipó que “es muy probable que comencemos a ver señales del ente rector, por lo menos durante inicios del próximo semestre, hacia una reducción en la tasa de interés para intentar reactivar la economía”.

Desde Principal, la economista Úrsula Contardo matizó que “la autoridad deberá seguir equilibrando este escenario con los riesgos inflacionarios aún presentes y un entorno externo que permanece sujeto a episodios de volatilidad”.

Mientras Apablaza señaló que “se está configurando un escenario donde se vuelve más probable que el BC apunte a un recorte en la TPM durante el último trimestre de 2026, respondiendo principalmente a la existencia de una brecha de actividad negativa”, aunque agregó que “de todos modos, es importante recordar que esta decisión está superditada a la evolución de la inflación, recordando que se espera que está última se mantenga en torno a 4% anual por lo menos hasta el primer trimestre de 2027”.

El llamado al gobierno

La precaria situación de la actividad preocupa a La Moneda. El propio presidente José Antonio Kast hizo eco de esto en Paraguay al comentar el Imacec y también la alta tasa de desempleo del país, que se situó por segundo mes consecutivo sobre el 9%.

“Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec, hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta, y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir ”, afirmó.

“Paraguay para nosotros es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y lo más importante, han disminuido la pobreza”, destacó el jefe de Estado.

La difícil coyuntura económica reflotó el debate sobre la megarreforma que se debate en el Congreso. El ministro de Economía, Daniel Mas, dijo en post en X tras el Imacec que el proyecto estrella del Ejecutivo sienta las bases para que Chile vuelva a progresar.

Hay algunos expertos que están de acuerdo. Nicolás Román, de la U. Andes dijo que se vuelve “cada vez más urgente” avanzar en la megarreforma cuyos ejes incluyen “incentivos a la inversión y la reducción de las tasas corporativas, con el objetivo de que esos recursos se destinen a la reinversión productiva”.

Sin embargo, desde Clapes UC creen que eso no es suficiente.