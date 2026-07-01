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    Política

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    El Presidente reflexionó que “muchas veces uno cuando está viviendo un momento de bonanza, se olvida y solo se acuerda cuando hay un dolor (...) a nosotros nos sucedió como país, nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica".

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    El Presidente José Antonio Kast cerró este miércoles su gira por Paraguay con una declaración conjunta con su par Santiago Peña.

    Desde el Congreso Nacional de dicho país, el dueño de casa comenzó otorgando unas palabras enfocadas en la relación de ambas naciones y valorando el paso de Kast y su comitiva por Paraguay.

    Luego, fue el momento del mandatario chileno de entregar su discurso. Allí, además de destacar la gestión económica de Paraguay, tal como lo hizo antes en una sesión especial del Senado, abordó el escenario de nuestro país en esa materia, aludiendo a las últimas cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) y del desempleo.

    “Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec, hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta, y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir”, comenzó señalando.

    “Paraguay para nosotros es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y lo más importante, han disminuido la pobreza”, destacó.

    En esa línea, reflexionó: “Muchas veces uno cuando está viviendo un momento de bonanza, se olvida y solo se acuerda cuando hay un dolor (...) uno no se acuerda de la salud del cuerpo cuando está enfermo, y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país, nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica, pero que afecta la vida, la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

    Asimismo, Kast valoró los acuerdos alcanzados con Paraguay durante esta gira: un convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio, un memorándum de entendimiento entre el Ministro del Interior de los dos países y un memorándum de entendimiento para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a las víctimas de la trata de personas.

    Ahora se espera que Kast sostenga un almuerzo con Peña, para luego trasladarse a Uruguay para iniciar su visita oficial al país dirigido por Yamandú Orsi.

    Más sobre:José Antonio KastParaguaySantiago Peña

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