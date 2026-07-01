Kast expone ante el Congreso paraguayo y afirma que ese país es un ejemplo regional: “Bajando impuestos han crecido”

A las 09.00 horas de Paraguay (08.00 horas de Chile) de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast inició su última jornada en Asunción, la capital paraguaya, en el marco de su nueva gira internacional.

A esa hora arribó en el Panteón Nacional de Los Héroes para una ofrenda floral, para luego concretar una reunión con su par de Paraguay, Santiago Peña.

La cita finalizó con la firma de ambos mandatarios de tres acuerdos bilaterales: un convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio, un memorándum de entendimiento entre el Ministro del Interior de los dos países y un memorándum de entendimiento para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a las víctimas de la trata de personas.

Tras la suscripción de los acuerdos, Kast se trasladó hasta el Congreso Nacional de Paraguay para participar de una sesión especial en el Senado de ese país. Desde allá entregó un discurso -de cerca de 15 minutos- en el que detalló parte de la cita con Peña.

“Hemos podido compartir diagnósticos, preocupaciones, pero sobre todo una mirada de futuro, una mirada de esperanza. A pesar de las dificultades que vemos a nivel mundial, y a pesar de las dificultades que vive cada una de nuestras naciones”, comenzó señalando.

“De esas conversaciones fue naciendo la idea de aunar y trabajar cada día más en coordinación para lograr una mayor seguridad y una mayor prosperidad para nuestras naciones”, continuó.

Dicho eso, destacó que Paraguay “es un ejemplo para toda la región. Es un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, mantener la estabilidad y atraer de una manera sorprendente inversión extranjera, y eso reditúa en que se generan más y mejores empleos”.

En ese sentido, sostuvo: “En eso el progreso que ha demostrado Paraguay en los últimos años es un modelo a evaluar y a analizar, porque bajando impuestos han crecido ”, aludiendo a uno de los puntos fuertes de la megarreforma que el gobierno chileno busca aprobar.

“En eso ustedes han sido un ejemplo a nivel regional de cómo optimizando el uso de los recursos han logrado generar una baja muy importante en la pobreza”, subrayó.

Seguridad

Por otro lado, Kast también mencionó que su visita a Paraguay fue para hablar de seguridad. “Nuestra región completa enfrenta hoy día este fenómeno que no respeta las fronteras, que es la delincuencia organizada transnacional. Y vemos con dolor y preocupación como el crimen organizado intenta apoderarse y someter a los barrios donde viven nuestros compatriotas”, señaló.

“Ante el crimen organizado, la neutralidad no es opción. Quien duda, pierde y quien se divide, cae frente a este flagelo”, agregó.

“Por ello, hace unos días atrás, el 28 de mayo, junto con Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, se firmó un acuerdo histórico para enfrentar de manera unificada la delincuencia organizada y transnacional (...) y nos alegra mucho que Paraguay, hoy día, haya adherido, a través de su presidente, a esta unión que es más amplia, y a la cual estamos convocando a las distintas naciones. Ya hemos convocado a la nación de Uruguay, también se lo hemos planteado a Brasil, y seguiremos avanzando, porque esto es una tarea de todos”, cerró el Mandatario.

La gira de Kast continúa con una declaración conjunta con su par de Paraguay. Luego se espera que ambos sostengan un almuerzo.

Más tarde, el Jefe del Estado chileno se trasladará a Uruguay para iniciar su visita oficial al país que preside Yamandú Orsi.