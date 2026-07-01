Ministro Mas por Imacec: “Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”
El jefe de las carteras de Economía y Minería aseguró que la megarreforma impulsada desde el gobierno "establece las bases para que Chile vuelva a progresar".
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el que volvió a caer en mayo, completando cinco meses de retrocesos consecutivos.
En el mismo tono en que abordó la alta tasa de desempleo, el secretario de Estado apuntó en un post en X (antes Twitter) a que la mala situación de la actividad (que se encamina a una recesión técnica) es heredada del gobierno anterior.
“El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, dijo en el video.
En el contexto de las negociaciones del Ejecutivo con el Senado para aprobar la megarreforma, el ministro hizo un llamado a “reactivar la economía, desatar la inversión y generar empleo, impulsando las reformas necesarias para que nuestro país vuelva a ponerse en marcha”.
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