Ministro Mas por Imacec: “Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al último Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el que volvió a caer en mayo, completando cinco meses de retrocesos consecutivos.

En el mismo tono en que abordó la alta tasa de desempleo, el secretario de Estado apuntó en un post en X (antes Twitter) a que la mala situación de la actividad (que se encamina a una recesión técnica) es heredada del gobierno anterior.

“El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, dijo en el video.

En el contexto de las negociaciones del Ejecutivo con el Senado para aprobar la megarreforma, el ministro hizo un llamado a “reactivar la economía, desatar la inversión y generar empleo, impulsando las reformas necesarias para que nuestro país vuelva a ponerse en marcha”.