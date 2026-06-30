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    Expertos proyectan una caída del Imacec de mayo de hasta 1,6%, totalizando cinco meses de retrocesos consecutivos

    Según los expertos consultados por Pulso, el Imacec volvería a caer por quinto mes consecutivo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Banco Central dará a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, y los datos sectoriales como últimos antecedentes no pitan un buen panorama.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,9% en doce meses, anotando una caída luego de cinco meses de avances. Además, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución del 6,3% en doce meses, la mayor caída desde febrero del 2025 (-6,6%) y anotó tres meses consecutivos retrocediendo.

    “Los indicadores sectoriales más recientes alimentan el pesimismo, en línea con un debilitamiento económico que se extiende al quinto mes del año”, dijo la investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Valentina Apablaza.

    Ante este contexto, la OCEC UDP espera que el Imacec de mayo registre una variación en torno a un -1,6%.

    El dato de Imacec del Banco Central solo registra caídas en lo que va del año: enero (-0,9%), febrero (-0,3%), marzo (-0,2%) y abril (-1,2%). Además, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 0,5% anual durante el primer trimestre de 2026.

    “Con esto, el PIB real del segundo trimestre de 2026 presentaría una contracción anual similar a la registrada durante el primer trimestre del año, lo que incrementa la probabilidad de observar un crecimiento en torno a 1,3% anual para el cierre de 2026″, agregó Apablaza.

    Por su parte, Bice anticipa un retroceso de 1,4% interanual para el Imacec del mes. “Los datos a la fecha dan cuenta de un crecimiento económico débil durante la primera mitad del año, explicado principalmente por el deterioro de los sectores productores de bienes”, dijo el banco.

    “Estamos estimando que el Imacec de mayo habría caído en torno a 1% anual”, dijo Patricio Rojas, director de Rojas y Asociados.

    Por su parte, Clapes UC proyecta una caída de 1,5% para el Imacec de mayo.

    Mientras que, en la más optimista de las proyecciones, está Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. “Para mayo estamos esperando una variación positiva y marginal, una expansión de apenas 0,2%, lo que vendría a interrumpir una seguidilla de Imacec en terreno negativo. Por lo tanto, más que hablar de una recuperación, yo hablaría de un estancamiento”, dijo Díaz.

    “Los antecedentes sectoriales sugieren que el Imacec de mayo podría ubicarse en torno a -0,8% anual, confirmando que la economía chilena continúa creciendo por debajo de su potencial”, proyectó Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma.

    Mientras que Itaú proyecta una caída de 0,6% para el Imacec de mayo. “Los datos de actividad aún no muestran señales de una mejora cíclica al inicio del segundo semestre, lo que se refleja en las continuas contracciones reales interanuales del crédito bancario”, agregó Vittorio Peretti, economista del Banco Itaú.

    A mediados de junio, según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, las proyecciones para el Imacec de mayo eran de una mediana de 0,2%, donde las perspectivas más bajas estaban en -0,8% y las más altas en 1%.

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