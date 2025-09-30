La producción industrial en Chile cae luego de cinco meses de avances y la minería destaca entre las bajas

La producción industrial cedió en Chile luego de varios meses de avances, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Índice de Producción Industrial (IPI), que sirve como un termómetro para la economía durante el mes, registró un descenso en doce meses de 1,9% en agosto.

El INE explicó la caída del IPI por la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen.

Ante este contexto, en la variación a doce meses, el IPI bajó luego de cinco meses seguidos al alza. En el año, el índice industrial sube un 1,8% y baja un 1,1% en la variación anual.

Respecto a la serie desestacionalizada, el IPI bajó un 0,8% en la variación a doce meses y registró descensos luego de 13 meses al alza.

El Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución del 6,3%. El INE lo atribuyó a la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con una disminución de 6,0%, restando 5,213 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice.

Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) decreció 0,6% respecto de agosto de 2024, “debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron una reducción en su actividad, destacando gas, que se contrajo 14,6%, incidiendo -1,009 pp. en la variación del índice”.

Finalmente, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 1,8% en doce meses. El INE lo explicó, en gran medida, por el alza interanual de 13,2% en elaboración de productos alimenticios (división 10), que incidió 4,031 pp. en la variación del índice general.}