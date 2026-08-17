El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

El cobre subió con fuerza y anotó un nuevo máximo histórico. El metal ganó terreno en medio de las preocupaciones por la disponibilidad en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Según reportó Reuters, las existencias se encuentran en su nivel más bajo desde febrero.

“Las existencias en los almacenes homologados por la LME se han reducido a la mitad desde mayo, a menos de 210.000 toneladas, ya que los operadores siguen trasladando cobre a Estados Unidos ante la posibilidad de que se impongan aranceles a las importaciones de este metal refinado”, dijo Reuters en una nota.

Ante este contexto, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres al contado subió 2,10% y llegó a un valor de US$6,73 por libra, su mayor valor de la historia, según los datos de Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El cobre venía de cerrar en un máximo histórico este viernes cuando cerró la jornada de este viernes pasado en US$6,59 la libra.

Al igual que este lunes, el desempeño del cobre en la semana pasada fue “impulsado por restricciones de oferta e inventarios ajustados, sumado al soporte financiero de Estados Unidos, por una menor inflación. Por otro lado, la debilidad del mercado automotor y de crédito en China frenó la demanda”, dijo Cochilco en su informe semanal.

En tanto, el valor a tres meses del cobre en Estados Unidos subía 0,09% a US$6,60 la libra en Comex.