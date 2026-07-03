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    Política

    “Fue una buena reunión de coordinación”: el balance de presidentes de partidos oficialistas tras cita con Kast

    Por su parte, el Mandatario agradeció la participación de las colectividades que respaldan al Ejecutivo.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Rocío Latorre

    Hasta el Palacio de La Moneda llegaron los presidentes de los partidos de oficialismo para reunirse con el Mandatario José Antonio Kast, en una instancia que buscaba descomprimir las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

    “Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo (…), pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Ese espíritu de esperanza y optimismo es lo que hemos conversado”, fue parte de lo que señaló el jefe de Estado tras la reunión.

    Kast fue acompañado por los timoneles de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; Republicanos, Arturo Squella; Renovación Nacional, Andrea Balladares; y UDI, Guillermo Ramírez, además del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de la Segpres, José García Ruminot. El Mandatario agradeció la participación de las colectividades que respaldan al Ejecutivo.

    En esa línea, el diputado Guillermo Ramírez salió de Palacio dando unas breves declaraciones, donde aseguró que “estamos muy bien coordinados, así que estamos muy contentos con la reunión”, añadiendo que “conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo, al menos, salí de la reunión muy, muy contento”.

    En ese mismo contexto, el timonel de Republicanos expresó que “tal como dijo el presidente, todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar permanentemente, periódicamente, trabajando juntos en reuniones, precisamente con ese propósito. Así que, muy contentos con el desayuno que tuvimos acá en el Palacio de la Moneda”.

    Por su parte, la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Balladares, siguió la misma línea de sus pares de Republicanos y UDI, señalando que “esto es una reunión de coordinación mirándose al futuro, los desafíos que tenemos. Hoy día el país está en un minuto económico complejo, necesitamos sacar el proyecto de megarreforma, así que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno”.

    Más sobre:La MonedaJosé Antonio KastPartidosOficialismoRepublicanosRNUDIEvópoli

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