Tras cita con presidentes oficialistas: Kast busca bajar la tensión, llama a “afiatar las confianzas” y destaca la cooperación

Por cerca de dos horas, el Presidente José Antonio Kast sostuvo esta mañana una reunión en La Moneda con los timoneles de los partidos oficialistas. ¿El objetivo? Bajar la tensión y reforzar la unidad del sector.

El encuentro se produjo luego de que se reavivaran las diferencias entre las fuerzas de derecha tras el rechazo a la acusación constitucional impulsada por republicanos y libertarios contra el exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau.

Ese episodio elevó la tensión en el oficialismo y llevó al Mandatario a intervenir personalmente, en un momento considerado clave para el Ejecutivo, que busca reunir los apoyos necesarios para que su megarreforma avance en el Congreso. En ese contexto, desde el Gobierno han insistido en la necesidad de mantener la unidad de la coalición. De hecho, ayer el propio Kast dejó abierta la puerta a una eventual coalición.

Es por eso que hoy convocó a los presidentes de partido a un desayuno en Palacio, que partió a eso de las 08.20 de la mañana. Estuvieron presentes los líderes de la UDI, Guillermo Ramírez; de Renovación Nacional, Andrea Balladares; de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; y de republicanos, Arturo Squella.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras la cita, el Jefe de Estado salió a entregar una declaración a la prensa desde la casa de gobierno, que en un principio iba a ser brindada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, pero finalmente se determinó que fuera el mismo Presidente quien hablara.

Así, secundado por los líderes de su sector, y de sus ministros -Alvarado y su par de Segpres, José García Ruminot-, el Presidente partió su breve declaración que duró cerca de tres minutos.

“Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno. En esta reunión he podido compartir con el presidente de Evópoli, el presidente de republicanos, la presidenta de Renovación Nacional y el presidente de la UDI”, comenzó.

“Posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Social Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno”, adelantó.

Dicho eso, subrayó: “Hay que mirar siempre los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país, en temas económicos, en temas de empleo, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene”.

“Y ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día ”, aseguró.

En esa línea, sostuvo: “Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda”.

“ Tenemos que afiatar las confianzas , y eso corresponde en gran parte al gobierno en generar las instancias, para que podamos generar esas confianzas”, continuó.

Luego agregó: “Como les digo, Chile tiene muy buenas perspectivas para hacer adelante. Lo que pudimos recoger de la gira tanto por Paraguay como Uruguay, las reuniones bilaterales con presidentes de distintos países, hablan de la potencia que tiene Chile. Todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro, y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro y que va a ser la puerta hacia el Asia-Pacífico para todas las naciones”.

“Hoy día, vuelvo a reiterar, estamos muy optimistas del futuro de Chile y le agradezco una vez más el habernos reunido a cada uno de los presidentes, agradecerles a los miniJosstros que tienen más interacción con los distintos legisladores. Solo buenas noticias para el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias y seguimos trabajando por Chile”, cerró el Presidente sin responder preguntas de la prensa.