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    Culto

    Ruidosa anuncia su line up con figuras como Tokischa, Ana Tijoux y Pabllo Vittar

    El evento que celebra la creación femenina se desarrollará entre el 10 y el 11 de octubre en el Parque O'Higgins. Además de los shows musicales tendrá seis paneles de conversación y la habitual presencia del stand up comedy con Asskha Sumathra y Alison Mandel.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Festival Ruidosa anunció su line up y los detalles del evento que este año se desarrollará entre el 10 y 11 de octubre en el Parque O’Higgins.

    Entre los artistas confirmados están Tokischa, la destacada rapera y cantante dominicana; también Pabllo Vittar, Ana Tijoux y otras exponentes nacionales como Cancamusa; Denisse Malebrán; Karla Melo, Dúo Pajaritos, Camila Moreno, además del show de Axé Ladies (Vivi, Pops, Flaviana y Francini), quienes que se reunirán por primera vez sobre un escenario.

    Como ha sido costumbre del evento, también tendrá espacio para el stand up comedy, con la presencia de Asskha Sumathra y Alison Mandel.

    Ruidosa Fest contará con dos escenarios principales que funcionarán de manera alternada, permitiendo una programación continua durante ambas jornadas y una experiencia fluida para el público.

    En paralelo a la programación musical, en el Teatro La Cúpula se transformará en un Centro de Conversatorios con seis paneles protagonizados con referentes del mundo de la música, la cultura, el emprendimiento y el activismo.

    “Este es un festival que celebra las voces, historias, experiencias, arte y contribuciones de las mujeres en la música latinoamericana. La música es nuestro idioma. Queremos crear un ambiente o un encuentro inclusivo donde todos y todas son bienvenidos. Va más allá de un festival de música es una experiencia que inspira”, declara Francisca Valenzuela.

    El festival tiene una programación y line up multi-generacional, con una diversidad de estilos, géneros musicales, trayectorias y propuestas en dos escenarios.

    “No hay una sola manera de ser mujer, no hay una sola manera de ser exitosa, amigos estoy muy emocionada y feliz como artista y como fan, de celebrar a estos talentos. Año tras año, ha sido un sueño hecho realidad y en esta oportunidad estamos más poderosas que nunca”, agrega Fran Valenzuela.

    Ruidosa Fest se llevará a cabo en el Parque O’Higgins el próximo 10 y 11 de octubre y las entradas estarán disponibles desde el lunes 6 de julio a las 10:00 hrs a través del sistema Puntoticket.

    Más sobre:Ruidosa FestTokischaAna TijouxPabllo VittarAlison MandelAsskha SumathraMúsicaMúsica Culto

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