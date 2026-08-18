Cable chino: nueva versión vuelve a enredar postura de administración de Boric

En las últimas horas resurgió la polémica crisis por el cable chino. El episodio fue marcado por la concesión del gobierno del expresidente Gabriel Boric de un trazado de fibra óptica a China Mobile, que apostaba a conectar Valparaíso con Hong Kong, que luego se echó pie atrás y que generó la confrontación más grande entre la administración saliente y el entrante del Presidente José Antonio Kast.

La controversia volvió a la palestra luego de que el New York Times publicara un reportaje mostrando el modus operandi del gobierno estadounidense de Donald Trump, respecto de emplear presiones a los países del continente mediante la amenaza de suspensión de visas. En el artículo se citó el caso del cable chino, pues la Casa Blanca amenazó con suspender la visa de tres funcionarios del gobierno de Boric en caso de que el proyecto con los chinos siguiera adelante.

El mismo artículo apunta a que la iniciativa se canceló debido a esta presión y no por motivos de “seguridad nacional”, como comunicó en ese entonces el Ministerio de Transportes, dirigido por Juan Carlos Muñoz.

Al mismo tiempo, la versión va a contrapelo de lo expresado en su comento por Cancillería, donde se planteó formalmente una “sorpresa” al enterarse de la concreción de la amenaza que le quitó la visa al propio Muñoz y que, además, castigó al exsubsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

El episodio motivó la última crisis de la administración Boric y hasta hoy el relato de su gobierno se sigue enredando.

Al respecto, el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz planteó -sobre la versión del medio estadounidense- que para él “la razón por la que se revocó el permiso que no había sido tramitado aún fue por los antecedentes de cyberseguridad presentados por la Embajada (de EE.UU.)”.

Para el exsubsecretario Claudio Araya, en tanto, “no hay una contradicción” entre versiones. “El decreto quedó en suspenso. Eso fue así porque lo que pidió el expresidente es que los organismos encargados de la seguridad -ANI y Defensa- se pronunciaran respecto de lo que había planteado EE.UU.”, añadió.

“Cuando nos amenazó el embajador Brandon Judd, respecto de sanciones si esto avanzaba, lo levantó el ministro Muñoz al Presidente. El Presidente definió esto antes de las sanciones. Cuando tenemos una reunión con el ministro, embajador, agregado comercial, mi jefe de gabinete y yo, nos repiten la advertencia de sanciones. Como nos entregaron una hoja con eventuales vulneraciones de seguridad, ese papel lo pasamos a la ANI y a Defensa. Eso significó que nosotros no pasáramos el decreto a toma de razón, que quedara stand by”, agregó en su relato Araya.

En su versión, el exsubsecretario defiende que la “sorpresa” del gobierno de Boric se generó porque pese a que detuvieron el proyecto de cable chino ante la amenaza de seguridad, aún así se les aplicó un castigo a Muñoz, Araya y Petersen. “Esa es la contradicción que levantamos en su minuto”, añadió el ingeniero civil.

Más allá de la disputa de versiones, en La Moneda, quienes conocieron la información reportada por New York Times, señalan que se aporta un antecedente más a la decisión que se tomó en su momento de suspender el histórico proceso de transición entre un gobierno saliente y uno entrante.

En Palacio, apuntan, siguen con su desconfianza a la información que entregó en su minuto la administración Boric, a la que acusaron por ocultar antecedentes respecto del proyecto con China Mobile.