Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

Al menos cinco personas han muerto y cerca de 20 han resultado heridas este viernes a causa de un ataque con drones achacado al Ejército de Ucrania contra un mercado situado en una localidad de la provincia de Zaporiyia ocupada por las tropas de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades locales.

“Se ha confirmado que cinco residentes han muerto a causa del ataque del enemigo contra un mercado en Tokmak”, ha dicho el gobernador prorruso de Zaporiyia, Evgeni Balitski, quien ha agregado en un mensaje en redes sociales que “otras 18 personas han resultado heridas de distinta gravedad”.

Así, ha recalcado que las autoridades han establecido un centro para dar “ayuda médica y psicológica” a las víctimas, al tiempo que ha denunciado que el ataque “supone un golpe a la vida civil” y a “personas que fueron a comprar comida”. “La responsabilidad de esta tragedia recae sobre los que atacan objetivos civiles de forma deliberada”, ha zanjado.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.