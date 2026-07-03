Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central

Consejo del Banco Central y Ministro de Hacienda en la Reunión de Política Monetaria de abril de 2026

La contracción de la economía, los niveles de desempleo y la baja en los precios de los combustibles, que podría lastrar los niveles de inflación, son algunos de los factores que en las últimas semanas han puesto al Banco Central (BC) en la mira de los economistas. Todos son elementos que apuntan a la apertura de espacios para un recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Esta semana, el BC reportó que el Imacec cayó 0,9% en mayo, completando cinco meses consecutivos con números rojos. Con esto, la economía medida con el Imacec acumula una caída promedio de 0,7% en lo que va de 2026, siendo la primera vez desde la crisis subprime en 2009 que los primeros cinco meses del año son todos negativos.

En concreto, la producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, la minería se desplomó 11,6%, y la industria manufacturera también retrocedió, con una baja de 1,7%.

La situación llevó a que el presidente José Antonio Kast se refiriera a la situación económica y señalara que “Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec, hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta”.

En paralelo, la inflación en lo que va de 2026 alcanza a 2,8% y en términos anuales a 3,9%, aunque los precios del petróleo hoy se encuentran en torno a los US$70 por barril, lejos de los US$120 que tocaron al inicio del conflicto en Irán.

Con este telón del fondo, el mercado empieza a internalizar la posibilidad de un recorte de tasas. Los seguros de inflación anotan una tasa de 3,6% para fines de año y de 3,2% para 2027, mientras que las tasas swap promedio cámara señalan una TPM implícita de 4,376% para septiembre, 4,351% en octubre y 4,284% en diciembre.

Las próximas Reuniones de Política Monetaria (RPM) del BC están programadas para el 27 y 28 de julio, 8 de septiembre, 26 y 27 de octubre y 15 de diciembre, jornadas donde el mercado esperará señales.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, explica que su escenario base apunta a una TPM que se mantendría en 4,5% a lo largo del año, al tiempo que la inflación cerraría en 4,1%, por encima de consenso.

“Dicho ello, de materializarse menor inflación, tal como anticipan los precios de mercado, y se postergan señales de la recuperación, entonces aumenta la probabilidad de que el Banco Central realice nuevos recortes”, señala, pero precisa al mismo tiempo que “aún existen riesgos en ambas direcciones, aunque los precios de mercado sugieren que la inflación cederá rápidamente”.

Francisco de la Cerda, economista senior de LarrainVial Research, indica que, así como el gobierno trasladó rápidamente los precios de los combustibles cuando estalló el conflicto en Irán, el mismo mecanismo se ha ido utilizando ahora que los precios cayeron. Así, con actividad débil e inflación contenida, “vemos espacio para un recorte de 25 puntos básicos en septiembre. Más allá de eso, si la recuperación que proyectamos para el cuarto trimestre efectivamente se materializa, las chances de recortes adicionales son bajas”.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, argumenta que “es prematuro apostar a una baja importante de la inflación y bajas de tasas en el corto plazo. La Encuesta de Operadores Financieros (EOF de este jueves) anticipa la mantención de la TPM por mucho tiempo y yo concuerdo. El mercado y/o algunos analistas están leyendo mal la información”.

En concreto, la mediana de las respuestas de la EOF indica que la TPM se mantendrá en el nivel actual para la reunión e incluso al cierre de este año. Sólo prevé una caída de 25 puntos básicos en 11 meses, lo que se mantendría incluso para los próximos 35 meses.

Según Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, si bien en las últimas semanas se ha abierto un espacio para una reducción más temprana de la inflación en la medida que se va corroborando el término del conflicto en Medio Oriente, también hay que ser cautelosos con esta lectura, pues “se mantiene un tipo de cambio más elevado que el que teníamos a inicios de este conflicto, lo que limita la perspectiva de una caída relevante en el precio de los combustibles”.

“En este contexto, esperaría que el Banco mantenga su postura de cautela en las próximas reuniones de política monetaria, precisamente para afinar su estimación respecto a la trayectoria inflacionaria. Sin embargo, en la medida que se concrete una moderación en la inflación apoyada, por ejemplo, de caídas significativas en el precio de los combustibles capturadas en los próximos datos, creo factible que el BC se incline hacia una reducción acotada de la TPM a fines de 2026″, comenta.

Para Fernández, ni siquiera la caída de la actividad durante cinco meses seguidos llevaría al BC a recortar los tipos, pues la baja “se explica por factores muy específicos como la caída de exportaciones, en las capturas pesqueras y la producción de cobre”.

Según Fernando Suárez, senior portafolio manager de Fintual AGF, en su escenario base no ven un recorte en la tasa de interés de política monetaria para este año 2026.

“Si bien esta probabilidad ha aumentado producto de los malos datos de actividad económica, no vemos que los riesgos inflacionarios estén completamente contenidos, lo cual se ve reflejado en las mismas expectativas de inflación implícitas en el mercado de derivados local”, sostuvo.