CChC: casi 80% de las manzanas en la RM son solo residenciales y advierten necesidad de incentivar comercios y servicios

10 de junio Esquina de Av. Tobalaba | Av. Apoquindo | Tajamar | Av. providencia Peatones - Autos - cruce - locomoción - Bus red Foto Pablo Vásquez

Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) buscó estudiar la composición de la capital para analizar la coexistencia de distintos usos urbanos cotidianos -como son vivienda, comercio, servicios y equipamientos- dentro de un mismo territorio. El análisis reveló que una mayoría de las manzanas en la Región Metropolitana tiene un uso exclusivamente residencial, y sólo en un 20% coexisten diferentes tipos de usos.

“Este estudio analizó más de 43.500 manzanas, en 34 comunas del área urbana de Santiago, y reveló que el 80% es monofuncional, afectando a más de 3,7 millones de personas. A esto se suma que el 31% de los habitantes percibe que su barrio no tiene actividad durante todo el día, y que el 61% de los santiaguinos debe salir de su comuna para trabajar o estudiar. Estos datos reflejan cómo la falta de mixtura urbana afecta directamente la vida cotidiana de las personas”, dice Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC.

El estudio considera la mixtura urbana como la coexistencia de distintos usos como vivienda, comercio, servicios y equipamiento (salud, deporte, cultura, y educación). Esta mixtura es considerada como “un factor clave para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo entre sus principales beneficios la reducción de costos de movilidad, la optimización de tiempos de viaje y la activación del espacio urbano”, sostiene el informe.

Es que actualmente, de acuerdo al Panel Ciudadano 2026, el 59% de los habitantes de Santiago gasta al mes 10% de los ingresos del hogar en transporte.

Con datos del servicio de impuestos internos, se logró constatar que el 80% de las manzanas de la Región Metropolitana son de uso monofuncional, y de estas el 97% son de uso exclusivamente residencial. Estas corresponden a sectores donde se concentra el 64% de la población, es decir, más de 3,7 millones de personas.

Del total de las manzanas analizadas, solo 31% tiene construcciones dedicadas a uso comercial y servicios, y un 14% a equipamiento.

El 20% de manzanas tienen una mayor mixtura, siendo bifuncional o multifuncionales, benefician al 36% de la población (2,1 millones de personas). De esta forma, sólo 6 comunas tienen el 50% o más de sus manzanas con una mayor mixtura: Santiago, Providencia, San Miguel, Quinta Normal, La Cisterna e Independencia.

Desde la CChC, destacan que en los casos de, por ejemplo, Santiago y Providencia, no se trata de una coincidencia, puesto que desde hace varios años se ha incentivado un mayor despliegue de comercios, servicios y equipamientos.

Al ver el mapa de la Región Metropolitana se observan algunos subcentros donde hay una mayor mixtura, por ejemplo en Maipú, San Bernardo, Puente Alto, La Florida y La Reina. Estos 5 son algunos de los 11 subcentros que definió el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por lo que se ve un avance en el la visión que tiene este instrumento. Asimismo, se ve una mayor mixtura cerca de grandes ejes viales como San Pablo, Gran Avenida, Vicuña Mackenna, Avenida Macul, etc.

Mientras tanto, se distinguen barrios dormitorios donde la distribución de uso es únicamente residencial como Villa Lo Marcoleta en Quilicura, Villa el Sol en Pudahuel, Villa Pehuén en Maipú, Villa Lo Moreno en El Bosque, Villa Los Andes del Sur en Puente Alto, y el Barrio Los Dominicos Antiguo en Las Condes.

Un llamado a incentivar mayor mixtura

Si bien el estudio se realizó para orientar decisiones de planificación urbana, sin busca poner un estándar, la CChC advirtió que es necesario poder balancear más la composición de la ciudad.

“No existe un estándar, pero sí es claro que resulta necesario avanzar hacia una mayor mixtura de usos para reducir la dependencia de millones de personas que hoy deben desplazarse fuera de su comuna para trabajar, estudiar o acceder a servicios, afectando su tiempo, economía y calidad de vida”, dice el informe.

De esta forma, el estudio “plantea la necesidad de avanzar hacia estrategias de planificación que permitan, por una parte, acercar oportunidades a las personas, aprovechando espacios estratégicos como los entornos de estaciones de Metro existentes y proyectadas que presentan potencial para diversificar sus usos. Por otra parte, se propone facilitar el acceso de más personas a zonas con mayor diversidad de usos, como es en sectores que actualmente presentan bajas densidades de población”.

Algunos de los mecanismos legales que existen para poder reducir estas brechas, como establecer densidades mínimas, polígonos de integración, zonas de interés público, planes de regeneración, incentivos normativos y planes de inversión. Respecto a este último, la CChC destaca el caso de Renca que crearon una agencia de inversión para poder atraer proyectos a la comuna.

Otras herramientas de planificación mencionadas por el gremio son tramitaciones acotadas, patentes diferenciadas, financiamiento compartido, y planes de remodelación.