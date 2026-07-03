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    Aumentan a 27 los muertos por oleada de ataques de Rusia contra Kiev

    El gobernador de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, dio a conocer la actualización de víctimas, afirmando que en una de las zonas del distrito de Darnytsia continúan las labores de retirada de escombros y la búsqueda de supervivientes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque masivo de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania. Imagen @ZelenskyyUa en X.

    El número de fallecidos tras la oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la madrugada de este jueves, aumentó a 27, según confirmaron las autoridades ucranianas, que además cifraron en más de 90 los heridos.

    El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, indicó en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram que “27 personas han muerto y otras 91 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque ruso”, un balance que actualizó después de que una de las víctimas falleciera en el hospital a causa de sus heridas.

    “En una de las zonas del distrito de Darnytsia, continúan las labores de retirada de escombros y la búsqueda de supervivientes. Solo se han encontrado cinco fallecidos y hay otras ocho personas con las que aún no se ha podido contactar. Los rescatistas trabajarán sin descanso hasta que se retiren todos los escombros”, aseguró Tkachenko.

    Ataque masivo de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania. Imagen @ZelenskyyUa en X.

    El Servicio de Emergencias de Ucrania (SES) organizó un despliegue de 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para hacer frente a las consecuencias del ataque, según informó previamente el organismo.

    El Ejército ucraniano acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos Iskander, 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque Zircon, antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

    Sin embargo, confirmaron que 25 misiles balísticos y 12 drones impactaron en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados cayeron en otras 18 zonas.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó en redes sociales “un ataque masivo” sobre la capital de Ucrania, en lo que describió como “una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia”, escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días.

    Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, rindió “homenaje” a las víctimas del ataque masivo y agradeció a “todos los que acudieron” a las zonas afectadas para colaborar, en particular al personal del SES, la Policía y los equipos médicos.

    ¡Muchas gracias a todos! Quienes necesitan ayuda deben recibirla. También es importante que las autoridades locales no dejen a la gente sola ante sus problemas. Algunos edificios han quedado prácticamente destruidos y hay familias que lo han perdido todo”, señaló en un comunicado difundido por la Presidencia.

    Asimismo, el mandatario envió un mensaje a sus socios, apuntando al suministro de armas. “Nuestros socios, principalmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, deben ser más proactivos a la hora de prestar asistencia en este sentido. Rusia ya no tiene argumentos para justificar su guerra más allá de sus misiles balísticos (...)”, declaró.

    De la misma forma, aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “sigue empeñado en arrasar edificios residenciales en lugar de poner fin a esta guerra”. “Esto puede contrarrestarse tanto con un suministro suficiente de sistemas antibalísticos como con un desarrollo mucho más rápido de las capacidades antibalísticas propias de Europa”, consideró Zelensky.

    Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “enérgicamente” los bombardeos y recordó que “cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario”.

    En palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres señaló que estos “deben cesar de inmediato” y reclamó una vez más “una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego completo, inmediato e incondicional”.

    Los bombardeos tuvieron lugar horas después de que el mismo Zelensky advirtiera en una rueda de prensa en Irlanda tener “información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso”.

    “Contamos con datos de inteligencia relevantes”, señaló, antes de declarar que “Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania”, si bien “no es el primero”.

    Más sobre:UcraniaKievRusiaAtaquesMuertosHeridosTimur TkachenkoVolodimir ZelenskyMundo

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