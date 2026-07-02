Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abordó este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los últimos avances sobre las actuales negociaciones para llegar a un acuerdo con Estados Unidos tras la firma del memorando preliminar a mediados de junio.

La cancillería iraní dio a conocer en un comunicado oficial la conversación telefónica que mantuvo Araqchi con el diplomático portugués, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con la cartera, la llamada estuvo centrada en “la situación en el estrecho de Ormuz y el proceso de implementación” del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades en la región.

También abordaron los “últimos avances relacionados con las negociaciones”, después de que representantes de los dos países mantuvieran esta semana encuentros por separado con Catar y Pakistán en Doha, la capital catarí.

El secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku.

Este mismo jueves, Guterres aplaudió la “reanudación del diálogo” entre EE.UU. e Irán y alentó a ambas partes a “mantener el compromiso para avanzar” en el cumplimiento de los 14 puntos del citado acuerdo, según apuntó en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

En términos parecidos se manifestó la subsecretaria general de la ONU, Elizabeth Spehar, quien durante una sesión del Consejo de Seguridad felicitó “la decisión conjunta de reducir las tensiones y actuar con moderación” , lo cual, recalcó, “ofrece cierta esperanza de que el diálogo y la diplomacia puedan retomar su impulso”.

Sin embargo, Spehar también se refirió el intercambio de ataques del fin de semana que “sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la situación actual y de los graves riesgos de una mayor escalada”, en una sesión del organismo celebrada a petición de Bahréin, luego de que este país fuera objeto de ataques por parte de Irán.