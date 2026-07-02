Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital

Google deberá indemnizar a varias empresas de medios francesas con la suma de 126 millones de euros por daños y perjuicios al realizar prácticas abusivas en la publicidad digital.

Según consignó la agencia EFE, varios de los medios involucrados confirmaron el pasado martes el dictamen del Tribunal de Actividades Económicas de París, el cual fue revelado inicialmente por el sitio especializado mind Media.Google

Así, Google debará pagar 61 millones de euros a Prisma Media, 26 millones al diario Le Figaro, 11,5 millones al grupo editor de los periódicos Les Echos y Le Parisien; y 27,5 millones a la plataforma de video Dailymotion.

La sentencia, según detalló mind Media, representa el 21% de las indemnizaciones solicitadas.

Google por su parte, declaró a EFE no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, indicando que “estas reclamaciones de daños y perjuicios se basan en interpretaciones erróneas del sector de la tecnología publicitaria (ad tech), el cual es una industria altamente competitiva y en rápida evolución”.

Esta indeminización se suma a una multa de 4.125 millones de euros que la empresa del buscador deberá pagar y que fue impuesta por la Comisión Europea por prácticas que abusaban del dominio de Android en el mercado móvil, tras confirmarse que perdió la apelación final.