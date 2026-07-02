Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE

Ricardo Vicuña Poblete se despidió del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El economista designado por el expresidente Gabriel Boric culminó su periodo de tres años de Alta Dirección Pública como director del organismo y no seguirá en el cargo.

“Quiero expresarles mi máxima gratitud y reconocimiento por el trabajo y dedicación puestos al servicio de la institución y que han hecho posible los logros alcanzados. El trabajo que desarrollan día a día con una mirada siempre puesta en un objetivo común, nos hacen ser una institución de excelencia, líder del sistema estadístico nacional”, dijo el funcionario en una carta enviada a los trabajadores.

En su carta de despedida, Vicuña destacó los “grandes procesos estadísticos” que se hicieron durante su mandato en el INE, mencionando el Censo de Población y Vivienda 2024, estimaciones y proyecciones de población base 2024, el cambio de año base de indicadores económicos e IPC, entre otros.

“Asimismo, dejamos en camino otros importantes desafíos como es la X Encuesta de Presupuestos Familiares a levantarse a partir de septiembre de 2026 hasta agosto de 2027, a lo largo de todo el país”, afirmó Vicuña.

“Fue un orgullo para mi dirigir el INE todos estos años y trabajar junto a ustedes al servicio del país cumpliendo nuestra misión”, agregó en el último párrafo de la carta.

Al terminarse las “balas de plata” del gobierno para nombrar jefes de servicios, el reemplazante de Vicuña deberá salir de concurso público a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

El 26 de julio de 2023, Gabriel Boric nombró a Ricardo Vicuña como director del INE, tras realizarse el respectivo concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Sus funciones comenzaron el 1 de agosto de ese mismo año.

El puesto estaba vacante desde el 1 de abril de 2023, cuando el Ministro de Economía, Nicolás Grau, le solicitó la renunciaa a la entonces directora, Sandra Quijada.