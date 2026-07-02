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    El devenir del exministro Gajardo tras su paso por el gobierno: retorna al estudio de Francisco Zúñiga como consejero

    El abogado experto en Derecho Constitucional ejercerá como en un rol de asesoría y consejería en determinados casos o litigios complejos. Adicionalmente se mantiene como docente en la Universidad Diego Portales.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El exministro de Justicia Jaime Gajardo. Andres Perez

    Tras el término de la administración del expresidente Gabriel Boric, los ministros que integraron el gabinete fueron poco a poco retornando a sus diferentes actividades profesionales. Y en la medida de lo posible, a la vida que tenían antes de aceptar la convocatoria que les hizo en su minuto el frenteamplista.

    En el caso del extitular de Justicia Jaime Gajardo (PC), luego del 11 de marzo optó por volver rápidamente a la casa de estudios donde por años hizo clase, la Universidad Diego Portales, en pleno barrio República.

    Ahí, como muchas veces él comentó, mantuvieron disponible su oficina, por lo que una vez iniciado el año académico 2026 se reincorporó, para impartir un curso de Derecho Constitucional a alumnos de primer año. Así, sin mayores transiciones ni descansos, pasó del tradicional edificio de calle Morandé al de Salvador Sanfuentes con República.

    Esa tarea es la que le mantiene la mayor parte del tiempo ocupado, al igual que investigaciones y estudios que lleva más en solitario. Eso sí, Gajardo también ha dejado espacios para asistir a una serie de conversatorios, charlas y seminarios, principalmente vinculados a asuntos de derechos humanos.

    Pero aunque en su agenda el tiempo libre no abunda, igualmente decidió retomar otra labor que realizaba antes de integrar el Ejecutivo. Esto, en el estudio jurídico Zúñiga Angulo Abogados (anteriormente Zúñiga Campos Abogados).

    El martes 30 de junio recién pasado Gajardo volvió formalmente al estudio fundado en el año 1994 por Francisco Zúñiga y Jaime Campos (PR), aunque este último ya no integra la sociedad dadas las labores que realiza como ministro de Agricultura del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En esta etapa, el abogado experto en Derecho Constitucional se mantiene como consejero. O sea, como un asesor que interviene y da consejos en determinados casos o litigios complejos, y en función de informes en derecho que se le encarguen al estudio.

    Previamente, tras el término del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, entre marzo de 2018 y febrero de 2022, Gajardo se había desempeñado como abogado asociado en el mismo estudio, labor que paralizó para asumir como subsecretario de Justicia.

    El vínculo de Gajardo con Zúñiga, en todo caso, viene desde mucho antes y se inició cuando el exministro estudiaba en la Universidad de Chile. Ahí fue ayudante de Zúñiga -un constitucionalista cercano al PS- y mantuvieron caminos que se fueron cruzando en lo académico.

    En abril pasado, de acuerdo con quienes conocen a ambos abogados, retomaron conversaciones para que Gajardo se reintegrara al estudio, lo que se zanjó hace algunas semanas.

    Adicionalmente, el militante comunista había recibido ofertas de otros estudios, aunque se terminó inclinando por Zúñiga Angulo Abogados porque, como indican sus cercanos, el ofrecimiento era el más interesante. Primero, por el prestigio del estudio, y segundo por la flexibilidad que le otorga para mantener sus labores académicas en la Universidad Diego Portales.

    Más sobre:Jaime GajardoZúñiga Angulo AbogadosJaime CamposMinisterio de JusticiaFrancisco Zúñiga

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