SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras estar cerrado más de 30 días: confirman la reapertura de paso fronterizo Los Libertadores para transporte de carga

    La decisión, comunicada por el biministro Alvarado, se implementará este martes 18 de agosto, desde las 08.00 hasta las 20.00 horas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    Luego de 35 días de cierre, el Paso Fronterizo Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina por la cordillera, reabrirá este martes 18 de agosto, tras la evaluación favorable de las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en la ruta internacional.

    La reapertura fue acordada por el Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por autoridades chilenas y argentinas, luego de analizar los informes de las vialidades de ambos países. Los antecedentes determinaron que existen condiciones de seguridad suficientes para retomar el tránsito internacional.

    Según la información confirmada por el biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, la reapertura será a partir del martes 18 de agosto desde las 08.00 hasta las 20.00 horas.

    “Esperamos mañana a primera hora, en el transcurso de la mañana, poder reabrir el paso y la circulación fundamentalmente de transportes de carga y así regularizar el flujo de transportes entre Argentina y Chile”, señaló el secretario de Estado.

    Según un comunicado de parte del Ministerio del Interior, parte de las condiciones es que el tránsito será solo de transporte de carga terrestre y en una sola dirección, desde Argentina a Chile hasta Guardia Vieja, durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto.

    Para el viernes 21 y sábado 22 de agosto, el tránsito será de Chile a Argentina solo transporte de carga terrestre hasta Uspallata, dado que posteriormente el tránsito es normal.

    El paso permaneció inhabilitado durante más de un mes debido a la acumulación de nieve y las condiciones meteorológicas adversas registradas en la alta montaña, que impedían garantizar una circulación segura.

    El prolongado cierre había generado preocupación entre autoridades de ambos países. En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, había planteado la posibilidad de que Chile y Argentina realizaran una licitación conjunta para tercerizar las labores de despeje de la ruta internacional.

    La propuesta buscaba reemplazar la coordinación de múltiples organismos de ambos países por la contratación de empresas especializadas que pudieran acelerar las labores de limpieza. Cornejo sostuvo que estas compañías podrían despejar la ruta en un plazo de entre 48 y 72 horas, o hasta una semana ante nevadas de mayor intensidad.

    La iniciativa sería presentada formalmente durante el Comité de Frontera previsto para octubre. Sin embargo, con la reapertura ya definida para este martes, el foco estará puesto en la recuperación progresiva de la operación del complejo fronterizo.

    Según lo informado por las autoridades, la reapertura será gradual y comenzará inicialmente con el transporte de carga terrestre. La normalización del tránsito quedará sujeta a la evolución de las condiciones en la alta cordillera y a las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos de ambos países.

    En Chile, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, había confirmado durante el cierre que la totalidad de los funcionarios que operaban en el complejo habían sido trasladados y que el recinto contaba con las provisiones y el equipamiento necesarios para retomar sus funciones una vez autorizada la circulación.

    De esta manera, tras completar 35 días consecutivos cerrado —desde el 14 de julio-, el Paso Los Libertadores volverá a operar este martes, aunque de manera progresiva y con prioridad para los vehículos de carga, poniendo fin a uno de los cierres más prolongados registrados en el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.

    Más sobre:Paso Fronterizo Los Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Alvarado y Quiroz intentan limar asperezas tras el cruce por el TC y Kast se responsabiliza por la descoordinación: “Es culpa mía”

    Presupuesto 2027: el nuevo gallito que se avecina entre los ministros Poduje y Quiroz

    “Kast no tiene liderazgo”: diputados PDG refuerzan arremetida de Parisi y ponen suspenso a futuro lazo con La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    Camilo Huerta es detenido al llegar a Chile en investigación por tráfico de drogas y se defiende acusando “un montaje”

    2.
    Quema de cartolas bancarias: los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a indagar a Parisi y al PDG por lavado de activos

    Quema de cartolas bancarias: los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a indagar a Parisi y al PDG por lavado de activos

    3.
    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    4.
    Abogado de Camilo Huerta explica participación de su defendido en dispensario: “La estructura de negocio está normada”

    Abogado de Camilo Huerta explica participación de su defendido en dispensario: “La estructura de negocio está normada”

    5.
    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    6.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Servicios

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público
    Chile

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Gobierno evita tomar postura ante gestación subrogada y ministra Marín llama a “analizar con detalle” proyecto de regulación

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta
    Negocios

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo
    Cultura y entretención

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”
    Mundo

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón