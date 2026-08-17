Tras estar cerrado más de 30 días: confirman la reapertura de paso fronterizo Los Libertadores para transporte de carga

Luego de 35 días de cierre, el Paso Fronterizo Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina por la cordillera, reabrirá este martes 18 de agosto, tras la evaluación favorable de las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en la ruta internacional.

La reapertura fue acordada por el Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por autoridades chilenas y argentinas, luego de analizar los informes de las vialidades de ambos países. Los antecedentes determinaron que existen condiciones de seguridad suficientes para retomar el tránsito internacional.

Según la información confirmada por el biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, la reapertura será a partir del martes 18 de agosto desde las 08.00 hasta las 20.00 horas.

“Esperamos mañana a primera hora, en el transcurso de la mañana, poder reabrir el paso y la circulación fundamentalmente de transportes de carga y así regularizar el flujo de transportes entre Argentina y Chile”, señaló el secretario de Estado.

Según un comunicado de parte del Ministerio del Interior, parte de las condiciones es que el tránsito será solo de transporte de carga terrestre y en una sola dirección, desde Argentina a Chile hasta Guardia Vieja, durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto.

Para el viernes 21 y sábado 22 de agosto, el tránsito será de Chile a Argentina solo transporte de carga terrestre hasta Uspallata, dado que posteriormente el tránsito es normal.

El paso permaneció inhabilitado durante más de un mes debido a la acumulación de nieve y las condiciones meteorológicas adversas registradas en la alta montaña, que impedían garantizar una circulación segura.

El prolongado cierre había generado preocupación entre autoridades de ambos países. En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, había planteado la posibilidad de que Chile y Argentina realizaran una licitación conjunta para tercerizar las labores de despeje de la ruta internacional.

La propuesta buscaba reemplazar la coordinación de múltiples organismos de ambos países por la contratación de empresas especializadas que pudieran acelerar las labores de limpieza. Cornejo sostuvo que estas compañías podrían despejar la ruta en un plazo de entre 48 y 72 horas, o hasta una semana ante nevadas de mayor intensidad.

La iniciativa sería presentada formalmente durante el Comité de Frontera previsto para octubre. Sin embargo, con la reapertura ya definida para este martes, el foco estará puesto en la recuperación progresiva de la operación del complejo fronterizo.

Según lo informado por las autoridades, la reapertura será gradual y comenzará inicialmente con el transporte de carga terrestre. La normalización del tránsito quedará sujeta a la evolución de las condiciones en la alta cordillera y a las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos de ambos países.

En Chile, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, había confirmado durante el cierre que la totalidad de los funcionarios que operaban en el complejo habían sido trasladados y que el recinto contaba con las provisiones y el equipamiento necesarios para retomar sus funciones una vez autorizada la circulación.

De esta manera, tras completar 35 días consecutivos cerrado —desde el 14 de julio-, el Paso Los Libertadores volverá a operar este martes, aunque de manera progresiva y con prioridad para los vehículos de carga, poniendo fin a uno de los cierres más prolongados registrados en el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.