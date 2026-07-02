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    Las estrellas de Te Encontraré, el nuevo éxito mundial de Netflix: “El público se convierte en detective”

    La historia de un padre encarcelado injustamente se ha apoderado del primer lugar de visualizaciones en la plataforma de streaming. En entrevista con Culto, Sam Worthington y Britt Lower desmenuzan las claves de la ficción y el ADN de las producciones originadas en la mente del escritor Harlan Coben. “Los temas que contienen relacionados con la familia son identificables”, plantean.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Las estrellas de Te Encontraré, el nuevo éxito mundial de Netflix: “El público se convierte en detective” Christos Kalohoridis

    Te encontraré es la serie del momento en Netflix. Desde el pasado 18 de junio, fecha de su lanzamiento a nivel global, la producción ha causado furor entre los suscriptores de la plataforma, que han devorado sus siete episodios uno tras otro y la han recomendado a amigos y cercanos (sigue encumbrada como la serie número uno a nivel mundial en el servicio de streaming).

    Antes de que adquiriera ese estatus, unas semanas antes de su debut, el hijo mayor del actor Sam Worthington accedió anticipadamente a los capítulos y practicó esa forma de visionado: una maratón que se extendió hasta la madrugada.

    Christos Kalohoridis/NETFLIX © 2025

    La vio entera hasta las 4 o 5 de la mañana, mucho después de su hora de dormir para un niño de 11 años. Eso siempre es buena señal”, indica a Culto desde Nueva York.

    Públicos de todas las edades (Netflix la rotuló como TV-MA, es decir, para una “audiencia madura”) se han encontrado con un producto saturado de adrenalina y emoción. Una historia que arranca con una premisa explosiva –un encarcelamiento aparentemente injusto– y no quita el pie del acelerador hasta su desenlace.

    La serie proviene de la imaginación del escritor estadounidense Harlan Coben. Conocido por su habilidad para crear ficciones plagadas de suspenso y giros, en Te encontraré teje una trama alrededor de un padre en prisión –David, interpretado por Worthington– que accede a una pista que le podría ayudar a no sólo demostrar su inocencia, sino que comprobar que el hijo que dicen que mató en realidad está vivo. Así, elabora un laberinto del que es difícil abstraerse, de un modo similar al ejercicio de otras producciones de Netflix con la firma del novelista, como Safe y Engaños.

    Worthington observa que sus historias “a menudo tienen como tema central la familia y a menudo intenta llevar a los extremos lo que esas familias tienen que afrontar. Creo que es ese nivel tan elevado e intenso lo que las hace extraordinarias y da lugar a historias excepcionales. Pero los temas que contienen relacionados con la familia son identificables”.

    Courtesy of Netflix

    El público se convierte en detective junto con el viaje que emprendemos como personajes, tratando de averiguar qué le ha pasado a este chico y cómo podemos encontrarlo”, señala la actriz Britt Lower, quien encarna al otro personaje central de la trama, Rachel, la cuñada de David.

    Rachel es quien visita a David en la cárcel y le enseña una fotografía que podría demostrar que el hijo de él podría estar con vida. Una pista que –de demostrar ser cierta– podría desmontar la tesis que provocó que hace cinco años la justicia lo condenara a cadena perpetua. Una vez que él huye de la prisión, ella se transforma en su mayor aliada para conquistar su objetivo –localizar a su hijo– mientras lidia con el acoso de autoridades y la aparición de otras fuerzas oscuras.

    “Tengo que conducir mucho (en la historia). Tengo que llevarte a todas partes. Fue divertido”, le dice con una sonrisa a Worthington, para luego enfatizar la contradicción que define a su personaje, una periodista que hace poco sufrió un doloroso despido. “El vuelco del guión es que ella es quien normalmente escribe la historia, pero ahora está directamente dentro de una”, apunta Lower.

    Christos Kalohoridis

    Nominada a los Emmy por la segunda temporada de Severance, asegura que enfrentó un desafío diferente al de la serie distópica de Apple TV. “Helly y Rachel tienen misiones muy claras. Pero el mundo de Severance está en el interior, es contenido y bastante surrealista. Y este proyecto (Te encontraré) es al aire libre; ellos están huyendo. Y está realmente arraigado en la realidad. Estas son locaciones reales y personas reales, es esta familia real de Boston que ha pasado por este terrible trauma”.

    Por su parte, su compañero de escena piensa que las novelas de Harlan Coben son un género en sí mismo y que, como tal, requieren que los intérpretes adopten una mecánica particular de trabajo que les garantice estar a la altura.

    “Las series de Harlan poseen una especie de melodrama y tienen algo de pulp. Lo más difícil fue tratar de encontrar una autenticidad dentro de eso, donde mis emociones fueran verdaderas y no empujadas a emociones melodramáticas. Entonces, para ser honesto, eso me resultó muy difícil”, explica el protagonista de la saga Avatar.

    El actor afirma que para desbloquear ese reto necesitó, por un lado, entender los recursos propios del género y, por el otro, contar con una buena dupla en el set.

    Christos Kalohoridis

    “La razón por la que su trabajo funciona, y permite estos giros y vuelcos, cliffhangers y pistas falsas, reside en que te dejes llevar por ese tipo de teatralidad dinámica de la narración. Mi trabajo siempre es encontrar la verdad de las emociones. Y necesitas un buen compañero de escena para conseguir eso. Ahí es donde puedo equilibrar lo que el género realmente logra”, subraya.

    Ambos gozaron por igual con las secuencias de acción de Te encontraré. “Jugué básquetbol en el colegio, por lo que siempre me encantan las escenas de acción. Te sientes como en un equipo y todos participan. Trabajar con el equipo de dobles de riesgos fue muy divertido”, expresa la actriz.

    Por su parte, Worthington lamenta que muchas de esas escenas hayan sido más breves de lo que desearía. “Pero son muy divertidas, porque sabes que el público las va a disfrutar”.

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