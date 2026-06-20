Harlan Coben, el escritor que reina en el streaming: “El desafío consiste en cómo agitar el corazón del espectador”

Harlan Coben (Newark, 1962) es uno de los novelistas de moda en Hollywood. La actriz Reese Witherspoon, con quien colaboró en 2025. lo bautizó como “el mayor escritor de thrillers”. Dan Brown, impresionado por su destreza para sacudir a los lectores en la primera página y asombrarlos en la última, lo llamó “el maestro moderno del gancho y el giro”.

Su nuevo estreno en Netflix, la serie Te encontraré, junta muchos de los ingredientes que lo han encumbrado entre los autores más populares de los últimos años: suspenso, melodrama y una búsqueda permanente de la sorpresa.

Christos Kalohoridis

La historia gira en torno a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre condenado a cadena perpetua por matar a su hijo, aunque él insiste en que no es el verdadero culpable. Resignado a pasar una vida privado de libertad, recibe la sorpresiva visita de su cuñada, Rachel (Britt Lower), quien le muestra una prueba de que su hijo podría estar vivo y abre una posibilidad que hasta ese momento estaba totalmente clausurada.

Basada en la novela que Coben publicó en 2023, la ficción se compone de ocho episodios plagados de momentos que obligan al espectador a ver un episodio tras otro y seguir el trepidante trayecto de David y Rachel mientras luchan contra el sistema justicial, su propia familia y fuerzas ocultas que intentan acabar con él.

“Cuando le dices a la gente que eres parte de una serie de Harlan Coben, se les iluminan los ojos”, indica a Culto Britt Lower, la actriz nominada a los Emmy por Severance. “Hay algo en su forma de escribir que Sam (Worthington) ha descrito como un género en sí mismo, y creo que es muy acertado. Sabes que va a haber giros y vuelcos, que vas a volver a subir la montaña y dar la vuelta, y realmente el público se convierte en detective junto con el viaje que emprendemos como personajes”, detalla.

Ted Belton/Netflix

Para Robert Hull, creador y productor ejecutivo de Te encontraré, la reunión de grandes talentos que componen el elenco “es una prueba del poder narrativo de Harlan y del tipo de historias que le gusta contar”.

“Son historias muy universales, pero siempre arraigadas en los personajes. Y eso es lo que busca un actor. Un actor, sí, necesita giros, vuelcos y sorpresas, pero no es en eso en lo que se centra. Se centra en el porqué de sus acciones, en la motivación y en la emoción. Y eso es lo que hace Harlan. Todo gira en torno al corazón, la emoción y a una especie de esperanza”, agrega.

Te encontraré es el proyecto número 12 (de 14) del acuerdo entre Netflix y Coben para adaptar sus libros. Un trato firmado después del éxito de Safe, serie lanzada en 2018 con Michael C. Hall en el rol principal, y que incluso ha considerado la realización de proyectos fuera de Estados Unidos.

Christos Kalohoridis

Sobre su secreto para conquistar el streaming y sobre Gone before goodbye, su novela publicada en 2025 en coautoría con Reese Witherspoon, habla en esta entrevista.

-¿Hay algo que haya aprendido sobre el arte de la adaptación televisiva que haya sido útil en la realización de Te encontraré?

Soy un narrador. No pienso en términos de televisión, cine o libro; siempre se trata de cuál es la mejor historia para ese medio en particular. Y la televisión, obviamente, es un formato un poco más amplio que el cine, y es muy, muy visual. Por eso, me apoyé mucho en Robby (Hull) para averiguar cómo íbamos a lograr que estos personajes atravesaran tejados o cómo íbamos a filmar esta escena en el Central Park o en Times Square. Así que yo diría que no hubo nuevos desafíos. En ese sentido, cada historia es un desafío. ¿Cómo mantenemos al espectador enganchado? ¿Cómo lo conmovemos? ¿Cómo agitamos su pulso, su mente y sobre todo su corazón? ¿Cómo logramos que estos personajes le importen? ¿Quiénes son las actores que vamos a conseguir? Tuvimos la suerte de contar con Sam Worthington, Britt Lower y Milo Ventimiglia como nuestros tres protagonistas, además de Chi McBride, Madeleine Stowe y un sinfín de maravillosos actores que le dan vida a la historia.

Courtesy of Netflix

-¿Por qué Sam Worthington era el actor correcto para interpretar este papel?

Sam aporta muchísimo. Transmite un gran peso y hace mucho con muy pocas emociones en su rostro. En ocasiones decíamos: ni siquiera escribamos una línea para él, simplemente enfoquemos su cara con la cámara. Creo que sientes su dolor, entiendes por lo que está pasando, y no de forma estridente. Él no necesita gritar ni chillar, y cuando lo hace de vez en cuando, explotas con él porque su actuación es muy contenida. No podría estar más contento con el trabajo que Sam Worthington hizo con este rol.

-Recientemente publicó su primera novela en colaboración con Reese Witherspoon. ¿Cómo describiría esa experiencia?

Fue un placer trabajar con Reese de principio a fin. Es una socia generosa, muy inteligente, con un gran talento para contar historias. Hay una razón por la que es Reese Witherspoon. No sólo es una estrella de cine, que por supuesto lo es, sino que hay una razón por la que es capaz de crear tanto y hacer tan buenas series y películas. Y la tercera cosa que compartimos es que ambos sentimos una pasión desbordante por todo lo que hacemos. Estamos enfocados. Nos encanta trabajar. Nunca nos relajamos. Siempre queríamos contar la historia. Todos los días nos enviábamos mensajes de texto o correos electrónicos intercambiando ideas. Y ese es el tipo de colaboración que me encanta. Yo necesito estar obsesionado, pero necesito que la gente con la que trabajo esté obsesionada con lo que sea en lo que estemos trabajando.

Foto: Taylor Jewell

-Sus novelas se han adaptado en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Polonia. ¿Qué cree que hace que su obra sea tan universal?

Creo que se trata del corazón. Todos entendemos lo que es esa experiencia. No escribo necesariamente historias de asesinatos. Escribo historias sobre personas desaparecidas, y creo que todos podemos entender eso. Escribo historias sobre la familia, sobre la redención, sobre la esperanza y sobre la amistad. Ese es un tema universal. Todos en cierto modo queremos lo mismo. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos poder criar a nuestras familias con bondad y generosidad. Y cuando las cosas salen mal, salen mal, sin importar si estás en Varsovia, Buenos Aires o aquí en Nueva York. Para mí a veces es divertido cambiar de escenario. La historia transcurre en Nueva Jersey, pero estoy en Barcelona. Pero en verdad el corazón no cambia. El escenario es importante, sí, pero el corazón es más importante. El corazón es más universal.

-¿Cree que a futuro la adaptación de alguno de sus libros podría filmarse en Chile?

¿Filmar en Chile? ¡Oh, me encantaría! Sería genial. El año pasado hice mi primera serie en Sudamérica con Atrapados, filmada en Buenos Aires y Bariloche, y espero que sea sólo la primera. Hay muchos lugares donde me encantaría filmar, incluyendo Chile. Sería fantástico.