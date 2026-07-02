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    El millonario monto que deberá cancelar la federación de Alemania para despedir al técnico Julian Nagelsmann

    De acuerdo con las informaciones de medios locales, el órgano rector del fútbol germano ya tomó la decisión y solo faltarían temas administrativos paras sentenciar el futuro del DT.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Julian Nagelsmann será despedido de Alemania.

    La selección de Alemania es un verdadero caos. La eliminación en la segunda ronda de la Copa del Mundo, a manos de Paraguay, desató una verdadera crisis en un equipo más acostumbrado a los éxitos que a los fracasos, después de conseguir cuatro títulos planetarios.

    Cuestionamientos que se personalizan en la figura del técnico Julian Nagelsmann, principal responsable del medio cometido de la escuadra germana en la cita mundialista para un equipo que proyectaba grandes expectativas después de sonados fracasos en Rusia 2018 y Qatar 2022, tras la corona lograda en Brasil 2014.

    En ese escenario, de acuerdo con la información que publican los medios locales, el joven entrenador está en la puerta de salida después del enorme golpe recibido en la cita planetaria, donde la Mannschaft fue eliminada en dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penales ante los guaraníes.

    Según informa el diario Bild, el de mayor lectura en esa nación, la dirigencia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en lengua vernácula) trabaja incesantemente para acelerar la destitución del profesional, a la vez que espera solucionar cuanto antes el dilema sobre su sucesor.

    De acuerdo con las informaciones, el seleccionador regresó recientemente al país teutón, al margen de que todavía está en el cargo, al menos en términos formales. Sin embargo, la decisión de la federación estaría prácticamente tomada. Así, solo restarían los pasos formales antes de que pueda oficialice.

    Indemnización

    Lo cierto es que antes de adoptar la decisión definitiva, los máximos mandatarios de la DFB se reunirán para escuchar las explicaciones de Nagelsmann. La idea es conocer desde la propia perspectiva del DT las causas del tercer fracaso mundialista consecutivo.

    Tras esa reunión, se procederá al tema administrativo propiamente tal, aunque ya trabajan en un posible sucesor. De esa manera, los plazos establecidos es que todo quede resuelto en las próximas semanas para que el nuevo entrenador pueda asumir el cargo con margen suficiente. En lo inmediato, la concentración del equipo nacional está previsto para mediados de septiembre para preparar los primeros partidos de la UEFA Nations League.

    Al margen del tema deportivo, el aspecto económico desempeña un papel importante en la tajante decisión. Tal como informa el diario alemán, el contrato de Nagelsmann incluiría una cláusula de rescisión similar a las habituales a los técnicos de la Bundesliga.

    Con dos años de contrato por cumplir, incluida la participación en la Eurocopa de 2028 de Inglaterra e Irlanda, el técnico recibe un salario cercano a los 8 millones de dólares por temporada. De acuerdo con las informaciones, el seleccionador accedería a cerca del 50% de las cantidades pendientes, es decir, alrededor de 8 millones de la divisa norteamericana.

    Pese a la decisión federada, el entrenador dio a entender tras la derrota contra la Albirroja que su intención es continuar. Incluso, no mostró predisposición a renunciar a esa indemnización mediante una dimisión.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de Alemania

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