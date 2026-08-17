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    Política

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, manifestó su desacuerdo con modificar aspectos de la Constitución, como propone la agenda del gobierno, para enfrentar la seguridad pública.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el paquete de medidas de seguridad pública impulsados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que incluye reformas constitucionales y más de una decena de proyectos de ley orientados a endurecer la persecución penal y entregar mayores atribuciones operativas a las instituciones del Estado, está lejos de generar consenso, incluso en el propio oficialismo y expertos.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, con el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquízar, descartó que los cambios a la Carta Magna contenidos en el borrador de la agenda de seguridad sean necesarios.

    “Reformular lo que dice relación con las bases de la institucionalidad,a mí me parece que no es necesario porque, precisamente, se pueden alcanzar los mismos objetivos sin reformar la Constitución”, sostuvo el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración de Sebastián Piñera.

    Según expuso el abogado, por ejemplo, la seguridad pública ya está en la Constitución chilena, por lo que no sería necesario innovar sobre ese punto.

    Asimismo, por lo que se ha conocido a través del borrador de esta agenda de seguridad, el gobierno buscaría incorporar un nuevo estado de excepción para hacer frente a la seguridad pública, iniciativa que para Urquízar también resulta innecesario pues, según él, la Constitución actual ya se hace cargo de ese ítem.

    El Estado de Emergencia, dice relación con una causal específica. La causal es la grave alteración del orden público o el grave daño a la seguridad de la nación. Y eso comprende absolutamente lo que el gobierno quiere innovar”, manifestó.

    Así por ejemplo, explicó que en la denominada Operación Tridente, donde se realizó una extracción desde Temucuicui, ya participó el Ejército en colaboración con Carabineros y el Ministerio Público.

    Asimismo, Urquízar señaló que se debe apuntar a implementar la Ley de Inteligencia como un elemento clave para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

    “Lo que hay que hacer es potenciar la policía, ¿cierto? Por ejemplo, no hay ningún país del mundo que haya desarticulado una red terrorista o de crimen organizado sin inteligencia (...) Tenemos una Ley de Inteligencia y esa ley hay que aplicarla", recalcó.

    Y frente a los llamados que hacen distintos alcaldes a que los militares apoyen a la seguridad pública, Urquízar sostiene que es un error y que los municipios no son los encargados de liderar tampoco esta tarea.

    Lo que no nos podemos acostumbrar es que las Fuerzas Armadas cumplan funciones de policía, porque las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional y por lo tanto, su rol no es jugar o materializar roles de policía”, recalcó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónPablo UrquízarSeguridadConstituciónACOT

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