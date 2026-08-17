Kast asume responsabilidad por descoordinación del gobierno que produjo nuevo cruce entre Alvarado y Quiroz: “Es culpa mía”

Un nuevo episodio de medición de fuerzas dentro del gabinete protagonizaron los ministros del Interior -y vocero de gobierno-, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz.

Y es que hace solo unos días el jefe del gabinete de José Antonio Kast reconoció que desconocía la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional en el marco de la megarreforma, lo que abrió un nuevo flanco de críticas por falta de coordinación al interior del gobierno.

Pues, según expuso el mismo Alvarado, nadie le avisó del texto que fue ingresado con las firmas de Kast, Quiroz y los ministros José García (Segpres), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes).

De hecho, Alvarado salió a pedir a sus compañeros de gabinete que recuerden su número de teléfono.

Bajo ese marco, en conversación con radio Duna, el Presidente fue consultado sobre si cree que aún hay unidad en el gabinete considerando este episodio.

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“Seguimos siendo un tremendo equipo. Y en el equipo también se debate, se discute, se pone en énfasis. Cada ministro tiene su personalidad, su carácter”, planteó.

En torno a esta situación, asumió: “Eso es culpa mía, es responsabilidad mía” .

“Uno va avanzando tan rápidamente que se le puede quedar algo fuera, pero es responsabilidad mía, si yo firmo al final, yo dirijo”, continuó.

“Evidente que yo debería haber tenido ese panorama con todas estas cosas”, cerró el Presidente.