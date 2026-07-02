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    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    “Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra; mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas”, apuntó Zelenski.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido que responderán al ataque masivo lanzado por Rusia durante la pasada madrugada sobre la capital del país, Kiev, que ha dejado una veintena de muertos y cerca de 90 heridos.

    “Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev; de eso no hay duda”, ha adelantado el mandatario ucraniano desde Darnitsia, uno de los distritos de Kiev que han sido objetivo de estos bombardeos, informa la agencia RBC.

    “Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra; mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas”, ha argumentado Zelenski, para quien este tipo de ataques no son más que un intento desesperado de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de hacer creer a su opinión pública que está ganando la guerra.

    “Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo”, ha teorizado, apuntando también que estos ataques llegan en un momento en el que Rusia tiene por delante unas elecciones parlamentarias.

    “Tiene elecciones en septiembre (...) Necesita una sociedad unida que apoye a su ‘Rusia Unida’, allí hay un solo partido, por tanto, una sola Rusia”, ha dicho Zelenski, haciendo un juego de palabras con el nombre del partido de Putin.

    Así, el presidente ucraniano ha afirmado que Putin “entiende perfectamente que puede intimidar a la gente y simplemente aniquilar a la población civil” con este tipo de operaciones militares. “Quiere demostrar a su población que Rusia está ganando”, ha apuntado, según recoge la agencia Ukrinform.

    Las Fuerzas Armadas rusas han vuelto a lanzar durante la pasada madruga un ataque a gran escala sobre diferentes partes de Ucrania, si bien Kiev ha centrado gran parte de estos bombardeos, para los que se han empleado hasta 500 drones y más de 70 misiles balísticos, según ha denunciado Zelenski durante la jornada.

    La mayoría de estos proyectiles han sido utilizados para golpear la capital ucraniana. Según Moscú los objetivos se han fijado “exclusivamente” según su carácter militar y han sido en represalia por los recientes ataques de largo alcance de Ucrania sobre sus instalaciones energéticas e industriales.

    Como es habitual en episodios similares de este conflicto, Zelenski ha aprovechado para reivindicar las necesidades armamentísticas del Ejército de su país. “Los suministros de defensa aérea para Ucrania son una prioridad absoluta y crítica”, ha reaccionado al ataque en redes sociales.

    Esta ocasión también ha servido para poner de relieve el interés de Zelenski por alcanzar un acuerdo de licencias con Estados Unidos para poder fabricar en territorio ucraniano los tan anhelados misiles Patriot. “Estos son los tipos de pasos que pueden detener esta guerra y prevenir ataques como este”, ha afirmado.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraAtaque

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