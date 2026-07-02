SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Los diputados Raúl Leiva (PS) y Tatiana Urrutia (FA), que solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de lo que, según señalan, sería la disolución de la Unidad Estratégica del MSP y que, en su caso, se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de ese hecho, ya comenzaron a reaccionar ante el dictamen del ente contralor.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dedvi Missene

    Este jueves la Contraloría dio a conocer su dictamen contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña y por la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

    En concreto, el texto concluyó que la otrora jefa de cartera excedió sus facultades al pedir información sobre la autoridad policial. Y, por otro lado, que tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Al respecto, los diputados Raúl Leiva (PS) y Tatiana Urrutia (FA), que solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de lo que, según señalan, sería la disolución de la Unidad Estratégica del MSP y que, en su caso, se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de ese hecho, ya comenzaron a reaccionar ante el dictamen del ente contralor.

    Por su parte, Leiva -en conversación con 24 Horas- dijo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, y que por lo mismo, él se inclina por la creación de una comisión especial investigadora.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Urrutia, en tanto, de manera más cautelosa aseveró a La Tercera que “junto a diputados de distintas bancadas analizaremos los pasos a seguir”.

    “Eso sí, emplazamos al gobierno a pronunciarse por el dictamen de Contraloría, que determinó que la exministra Steinert excedió sus atribuciones al solicitar nóminas de funcionarios y que debía abstenerse por eventual conflicto de interés”, planteó.

    El Presidente Kast no puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico y también es de conducción. Durante dos meses advertimos esta grave falla de conducción, sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su ministra antes que hacerse cargo”, continuó.

    “Hoy la Contraloría confirma que el gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país”, cerró la diputada frenteamplista.

    Más sobre:Trinidad SteinertTatiana UrrutiaContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Kaiser insiste en proyecto de indulto general a uniformados y emplaza al Presidente Kast: “Hasta el momento no ha hecho nada”

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    Contraloría concluye que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar datos a la PDI en polémico oficio reservado

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    Lo más leído

    1.
    Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición e instruye investigar en cuatro ministerios

    Auditoría al Estado detecta más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición e instruye investigar en cuatro ministerios

    2.
    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    En medio de pugna oficialista, Kast deja abierta la puerta a eventual coalición: “Ya vendrá tiempo de ver si se constituye una alianza”

    3.
    Diego Ibáñez: “Lo que está intentando empujar Paulina Núñez es hacer un diálogo honesto, lo que no ha podido conducir Quiroz”

    Diego Ibáñez: “Lo que está intentando empujar Paulina Núñez es hacer un diálogo honesto, lo que no ha podido conducir Quiroz”

    4.
    La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

    La “bochornosa” acusación a Grau: libelo de libertarios y republicanos fue el que menos votos reunió desde 1990 en el Senado

    5.
    De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

    De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

    6.
    Megarreforma: Quiroz cita a oficialismo para ordenar estrategia y Núñez busca instalar esta tarde mesa con la oposición

    Megarreforma: Quiroz cita a oficialismo para ordenar estrategia y Núñez busca instalar esta tarde mesa con la oposición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”
    Chile

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Kaiser insiste en proyecto de indulto general a uniformados y emplaza al Presidente Kast: “Hasta el momento no ha hecho nada”

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa
    Negocios

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Más de la mitad de las negociaciones colectivas de la industria minera programadas para el 2026 están listas: restan 17

    Más comunas en Santiago y regiones: El plan de crecimiento de los restaurantes Chili’s y P.F. Chang’s

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico
    El Deportivo

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico

    La preocupación del DT de Inglaterra a días del duelo ante México: “No hay forma de adaptarnos; es imposible en cuatro días”

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”
    Mundo

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    Irán critica la reunión de Estados Unidos con una docena de países de la región: “Busca ocultar su comportamiento ilegal”

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica