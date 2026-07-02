Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

Este jueves la Contraloría dio a conocer su dictamen contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña y por la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

En concreto, el texto concluyó que la otrora jefa de cartera excedió sus facultades al pedir información sobre la autoridad policial. Y, por otro lado, que tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Al respecto, los diputados Raúl Leiva (PS) y Tatiana Urrutia (FA), que solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de lo que, según señalan, sería la disolución de la Unidad Estratégica del MSP y que, en su caso, se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de ese hecho, ya comenzaron a reaccionar ante el dictamen del ente contralor.

Por su parte, Leiva -en conversación con 24 Horas- dijo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, y que por lo mismo, él se inclina por la creación de una comisión especial investigadora.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Urrutia, en tanto, de manera más cautelosa aseveró a La Tercera que “junto a diputados de distintas bancadas analizaremos los pasos a seguir”.

“Eso sí, emplazamos al gobierno a pronunciarse por el dictamen de Contraloría, que determinó que la exministra Steinert excedió sus atribuciones al solicitar nóminas de funcionarios y que debía abstenerse por eventual conflicto de interés”, planteó.

“El Presidente Kast no puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico y también es de conducción. Durante dos meses advertimos esta grave falla de conducción, sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su ministra antes que hacerse cargo”, continuó.

“Hoy la Contraloría confirma que el gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país”, cerró la diputada frenteamplista.