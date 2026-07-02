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    Terremotos en Venezuela: Rescatan a hombre que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio

    Personal del equipo USAR de Bomberos de Chile lideró el rescate del hombre de 43 años, que quedó atrapado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: @BomberosdeChile

    Durante la mañana de este jueves y tras más de 70 horas de trabajo, personal de emergencia logró rescatar a Hernán Gil, un hombre que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

    A través de un mensajes en redes sociales, desde Bomberos de Chile sostuvieron que “Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR (Urban Search and Rescue) de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial”.

    "Este rescate se da gracias al trabajo liderado por nuestro equipo USAR que se encuentra entregando ayuda humanitaria en Venezuela“, añadieron.

    De acuerdo a medios venezolanos, más de 100 rescatistas de al menos 10 países participaron en el rescate del hombre en el sector de Playa Grande, en La Guaria.

    Hernán, de 43 años, se resguardó en la garita de seguridad ubicada en el estacionamiento subterráneo del centro comercial, que colapsó a raíz de los sismos. Este fue retirado en camilla del lugar y trasladado en una ambulancia a Caracas.

    Según el último balance entregado por las autoridades, hasta el momento son 2.295 las víctimas fatales que dejó el doble terremoto, mientras que la cifra de desaparecidos supera los 50 mil.

    Más sobre:BomberosVenezuelaTerremotosUSAR

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