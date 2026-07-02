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    Reportan que Administración Trump critica el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela

    De acuerdo a un reporte dado a conocer por Axios, funcionarios de alto nivel del Gobierno de EE.UU. señalaron que las acciones de la líder opositora han generado “drama innecesario” dentro de su Departamento de Estado.

    Por 
    Lya Rosen

    El Gobierno de Estados Unidos considera el intento de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela como un acto de “oportunismo político grotesco”, tras los recientes terremotos que afectaron al país caribeño, según informó el portal de noticias Axios.

    De acuerdo con el reporte dado a conocer este miércoles por el medio, funcionarios de alto nivel de la Administración de Donald Trump expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado “drama innecesario” dentro del Departamento de Estado.

    “Es oportunismo político y es grotesco”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a Axios, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro de sus colegas, mientras otro afirmó que “ella quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda” y que “esto tiene que ver con sus intereses”.

    El sismo de Venezuela ocurrido el miércoles pasado, que hasta hoy sumaba al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, ha provocado tensiones políticas debido a que Machado ha reiterado querer volver a su país en medio de la crisis, pero Washington insiste en que la prioridad por ahora son las tareas de rescate, como consignó EFE.

    De acuerdo con Axios, Machado, que está viviendo en EE.UU. con un pasaporte venezolano caducado, ha presionado al secretario de Estado, Marco Rubio; al subsecretario de Estado, Chris Landau; a miembros republicanos del Congreso de Miami y a funcionarios de la Casa Blanca para que la ayuden a regresar a Venezuela.

    Pero la defensa un tanto agresiva de la Premio Nobel para lograr su retorno a Caracas ha resultado contraproducente en ocasiones. “Marco (Rubio) está desesperado”, apuntó un funcionario estadounidense. “Tiene que ser paciente, pero no lo será, y eso lo está volviendo loco”, aseveró al medio.

    “No se trata solo de ayuda”, dijo otra de las fuentes, agregando: “Quiere que garanticemos su seguridad. Si está junto a los marines estadounidenses, no le harán daño. Y parece que tiene el control. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Instalarla?”.

    En su reportaje, el portal detalló además que el viernes, la líder opositora venezolana intentó volar desde Manassas, en el estado de Virginia, a la isla holandesa de Curazao, la que planeaba usar como punto de partida para entrar en Venezuela.

    Debido a un malentendido, según uno de los miembros del gobierno estadounidense, las autoridades holandesas creyeron que EE.UU. quería que Machado regresara a Venezuela vía Curazao.

    Pero al detectarse el error y comunicar a las autoridades holandesas que su retorno no se ajustaba a la política estadounidense, su avión chárter dio la vuelta en pleno vuelo.

    La oposición pide a Trump distanciarse de Rodríguez

    Este mismo miércoles, organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron al presidente Trump que cambie su relación con el “gobierno tutelado” de Delcy Rodríguez, al criticar que Washington diga estar “complacido” con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto.

    Como informó EFE, las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., acusaron a la presidenta interina de Venezuela y a los funcionarios de su Ejecutivo de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda durante la emergencia.

    Previo al terremoto, durante los últimos meses, Washington ha mostrado su aprobación a Rodríguez, quien accedió a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por la Administración Trump, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

    Por su parte, la Casa Blanca declaró que no hay “ningún problema grande” con el reparto de la ayuda humanitaria y aseguró que “permanece intacto” el plan político de Washington hacia Caracas.

    El encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, dijo que la asistencia humanitaria “está llegando a la comunidad necesitada” y que la fuerza logística estadounidense está desplegada “permite llegar a casi todo, prácticamente”.

    “En el área de destrucción, esta columna vertebral no ha tenido problemas en cuanto a estar, seguir y que el gobierno cumpla con nuestra petición de acelerar la respuesta. Las organizaciones no gubernamentales, yo he hablado con muchas de ellas, y tampoco han reportado o informado de ningún problema grande”, sostuvo Barrett.

    Más sobre:Estados UnidosMaría Corina MachadoAdministración TrumpVenezuelaRegresoTerremotosEmerganciaOportunismoMarco RubioMundo

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