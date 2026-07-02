A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming
Los Albos buscan consolidar el liderazgo de su grupo en la Copa Chile.
Este jueves avanzan los partidos de la Copa Chile y uno de los esperados duelos es el de O’Higgins contra Colo Colo.
La Celeste recibe a su rival en un duelo válido para el Grupo E, liderado por el Cacique y que completan Deportes Recoleta y Unión Española.
Cuándo juega O’Higgins vs. Colo Colo
El partido de O’Higgins contra Colo Colo es este jueves 2 de julio a las 20:30 horas.
Los equipos se miden en el estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.
Dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo
El partido de O’Higgins contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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