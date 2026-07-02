A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves avanzan los partidos de la Copa Chile y uno de los esperados duelos es el de O’Higgins contra Colo Colo.

La Celeste recibe a su rival en un duelo válido para el Grupo E, liderado por el Cacique y que completan Deportes Recoleta y Unión Española.

Cuándo juega O’Higgins vs. Colo Colo

El partido de O’Higgins contra Colo Colo es este jueves 2 de julio a las 20:30 horas.

Los equipos se miden en el estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

Dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo

El partido de O’Higgins contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.