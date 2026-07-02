Ecuador cae ante México y se despide del Mundial. No es el único adiós, pues, apenas minutos después, Sebastián Beccacece anuncia que no continuará en la banca de la Tri. El contraste es absoluto. Hacía apenas días, el argentino era el centro de todos los elogios. Se había anotado una hazaña: vencer a Alemania. Las loas le llegaron desde todo el mundo y, literalmente, por cualquier motivo. Hasta el hosco Zlatan Ibrahimovic se sumó, por una peculiaridad: el estado del cabello del exDT de la U.

Después del revés frente a los aztecas, el semblante era, natural y radicalmente distinto. “El fútbol es así, los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa y maravillosa. Con mucha gratitud y paz interior, hemos dado todo”, declaró. “Lo que deje lo dirán los que se encarguen. Dejamos lo que pasó en el vestuario, fueron dos años y medios entregándonos al máximo. Fueron grandes resultados en las Clasificatorias. En el Mundial hicimos una fase de grupos increíble”, sostuvo, a modo de rescate de su legado.

“Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

En Ecuador, sin embargo, la decepción da pie a duras críticas a los jugadores y, por supuesto, al técnico. "La selección de Ecuador, que perfectamente podía ganar el título mundial según su técnico y su capitán, no pudo llegar ni a octavos de final. Lo mismo le pasó en Catar 2022. No es sorpresa para estos jugadores: trece miembros de la pomposamente rotulada ‘generación dorada’ ya habían sufrido idéntica decepción en el Mundial anterior tras perder con Senegal", sostiene una dura columna del periodista Jorge Barraza.

Después de un profundo análisis de la caída ante los aztecas, el texto se centra en Beccacece y su gestión. “La victoria sobre Alemania agigantó el castillo de arena y mantuvo por otros cinco días el ficticio cartel de candidato. El mismo día del partido los medios germanos coincidieron en que había sido la peor actuación de la selección alemana en su historia. Fue pavorosa. Eso facilitó el triunfo. Tal impresión quedó confirmada ante Paraguay, que la despidió de la Copa”, puntualiza.

Beccacece, en el Mundial. Cao Can

Después, los dardos apuntan directamente al entrenador. “En esta aventura 2026 hay un ganador claro: Sebastián Beccacece. Se va económicamente salvado, con el rótulo de técnico mundialista y con una tarjeta de presentación: haberle ganado a Alemania. Tendrá trabajo por diez o quince años. En cambio, los perdedores son varios. Para empezar, la Federación", plantea el punto de vista.

La siguiente consideración, también en el marco del análisis, termina liquidando al estratega. “Suma un nuevo proceso fallido. Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente. No va a ser difícil“, sostiene, en una durísima alusión. ”Pese a sus insatisfactorios resultados internacionales, Ecuador ha ganado un nombre respetable en el fútbol mundial y a muchos les interesará presentar un currículum", consigna.

“Le ganaban Bolivia y Venezuela”

El enojo llega a tal que alcanza para desvirtuar el triunfo ante los germanos. “A esa Alemania posiblemente también le ganaban Bolivia o Venezuela. No obstante esos tres puntos valiosos, el inicio había sido tan paupérrimo que hubo que contentarse con el tercer lugar del grupo. Y ser tercero conlleva una contra: jugar en dieciseisavos ante un primero. Y en este caso fue penalidad doble, pues tocó México en el Azteca, su casa, su guarida donde se hace fuerte. México es la sexta selección de los mundiales que gana su zona con tres triunfos y sin goles en contra. Metía miedo. Y lo ratificó contra Ecuador. Un equipo muy fuerte”, insiste la revisión.

“El saldo final es mísero: cuatro partidos, dos derrotas, un empate y una victoria. Apenas dos goles a favor y cuatro en contra. Recordemos: había recibido cinco en 18 juegos en toda la eliminatoria”, concluye.