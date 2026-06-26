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    “Se ve fantástico”: el especial elogio de Zlatan Ibrahimovic a Sebastián Beccacece

    El exdelantero sueco se sorprende con la clasificación de Ecuador en el Mundial, aunque su principal muestra de asombro tuvo que ver con un especial detalle del entrenador.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Zlatan Ibrahimovic. Antonio Calanni

    Ecuador vence a Alemania y consigue la clasificación a los 16avos de final del Mundial. Los jugadores del Tri enloquecen y, naturalmente, Sebastián Beccacece también. El técnico da rienda suelta a su felicidad por un especial motivo: había sido, lejos, el más cuestionado por la campaña que la escuadra del Guayas había sufrido en el evento.

    El extécnico de Universidad de Chile y exayudante de Jorge Sampaoli en la Selección corre por el campo, lo que produce un fenómeno ajeno a lo futbolístico, pero que igualmente llama la atención: que su cabellera brille más que nunca.

    “Se ve fantástico”: el especial elogio de Zlatan Ibrahimovic a Sebastián Beccacece

    En su nueva función, como comentarista televisivo, el sueco elogió al conjunto sudamericano. "Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar lo haces de manera diferente. Te arriesgas de otra forma“, destacó. ”Para ganar los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos“, destacó.

    “Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno”, complementó.

    Sebastián Beccacece consiguió la clasificación a dieciseisavos del Mundial tras el triunfo de Ecuador sobre Alemania (Xinhua/Cao Can). Cao Can

    Sin embargo, la alusión más llamativa al exDT de la Roja no tuvo que ver con los elementos futbolísticos que ofrece su escuadra ni con la efusiva celebración junto a sus dirigidos. Derechamente, el exdelantero del PSG, el Manchester United y el Milan, entre otros clubes, se refirió al look del argentino.

    “Es un gran look”

    Zlatan comparó el cabello de Beccacece con el de Rebecca Lowe, su compañera en la transmisión de la cadena Fox Sports. “Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, o no?“, preguntó el exariete, en evidente tono jocoso.

    Después, lanzó el elogio definitivo. “Es un gran look. Es fantástico. Iincluso con la victoria se ve mejor”, consignó. Lowe asintió la afirmación de su compañero.

    Más sobre:Zlatan IbrahimovicMundial 2026EcuadorBeccaceceSebastián BeccaceceFútbolFútbol Internacional

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