La emoción de Ecuador luego del histórico triunfo sobre Alemania: “La ilusión está intacta”

El plantel de Ecuador festeja luego de vencer a Alemania y sellar su clasificación. Foto: Xinhua/Cao Can.

Ecuador es pura emoción. La Tri obtuvo una histórica remontada y venció a Alemania para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, Sebastián Beccacece se llevó todas las miradas. En primera instancia, protagonizó un desaforado festejo. Trepó hacia la tribuna y se abrazó con su esposa, Patricia Persson. También se sumó el resto de su familia al cálido momento.

Después, el argentino, que había sido duramente cuestionado por el decepcionante comienzo de Ecuador en el certamen, realizó una breve declaración: “Esto no es lo que significa para mí, esto significa para el pueblo, es para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo, que la dejen disfrutar y que la dejen celebrar, por favor”, aseguró.

El técnico Sebastián Beccacece festeja junto a Gonzalo Plata, héroe de la clasificación de Ecuador (Xinhua/Cao Can) Cao Can

La alegría del héroe

Por otra parte, Gonzalo Plata, el héroe y autor del gol del triunfo, se refirió al pálido comienzo de Ecuador en el Mundial y aseguró que la Tri dejó todo hasta el final: “Los dos primeros partidos sufrimos demasiado. Queríamos clasificar antes, pero creo que es mejor así, ahora llegamos con más hambre. Aprendimos que hay que darlo todo hasta el último minuto, aunque el gol no llegue temprano. Hoy sufrimos hasta el final y, gracias a Dios, se nos dio”, comenzó señalando.

“Fue increíble. Tenemos mucha fe, confiamos en Dios y en cada uno de los compañeros. Somos 26 jugadores que vamos a dar la vida por toda la gente que está aquí”, añadió.

Plata también valoró el apoyo del público ecuatoriano: “Es increíble cómo la gente llenó los estadios en todos los lugares donde jugamos y nos hizo sentir locales. Ellos merecen esto mucho más que nosotros”, señaló.

“La ilusión está intacta. Nosotros vamos a dar la vida por ellos. Espero que sigan teniendo mucha ropa, vamos por todo”, cerró.