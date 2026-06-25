SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escaló la tribuna para abrazar a su esposa: el eufórico festejo de Sebastián Beccacece tras heroica clasificación de Ecuador

    El técnico de la Tri protagonizó una desaforada celebración luego del triunfo sobre Alemania.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Sebastián Beccacece consiguió la clasificación a dieciseisavos del Mundial tras el triunfo de Ecuador sobre Alemania (Xinhua/Cao Can). Cao Can

    Pitazo final y euforia en Nueva Jersey por un triunfo tan histórico como épico. Ecuador se impuso sobre Alemania en el MetLife Stadium, por 2-1, y consiguió avanzar a los dieciseisavos del Mundial como uno de los mejores terceros.

    Luego del cierre del encuentro, se desató la algarabía en los sudamericanos: jugadores, cuerpo técnico e hinchas festejaron con todo.

    Algunos futbolistas se lanzaron al césped mientras otros se tomaron la cabeza. Hubo incontables abrazos y lágrimas por parte de todos los protagonistas. Misma imagen que se replicó en las tribunas del recinto neoyorkino.

    Por otra parte, el técnico Sebastián Beccacece fue uno de los que se llevó los reflectores. En principio, porque venía siendo duramente criticado tras el decepcionante arranque de la Tri en la Copa del Mundo. Pero por otra parte, su reacción llamó rápidamente la atención.

    El estratega argentino celebró con todo. Alzó sus brazos y fue con su cuerpo técnico, que se fundió en un abrazo grupal. No obstante, tras segundos de júbilo, emprendió camino hacia las tribunas.

    Beccacece escaló para llegar a las gradas con un objetivo claro: encontrarse con su esposa Patricia Persson. Ambos se abrazaron y fueron acompañados por el resto de su familia.

    Minutos después, el técnico de la Tri atendió a la transmisión oficial, pero solo tuvo un breve y tajante mensaje: “Esto no es lo que significa para mí, esto significa para el pueblo, es para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo, que la dejen disfrutar y que la dejen celebrar, por favor”, indicó.

    La emoción de Beccacece

    Poco antes, Beccacece había protagonizado una imagen similar. A los 75 minutos, cuando Gonzalo Plata anotó el gol de la remontada, el argentino salió instantáneamente corriendo hacia la zona donde se encontraba su familia.

    Sin frenar, se colgó de las vallas de seguridad y se abrazó con su esposa. Todo esto mientras se mantenía en el aire, sostenido en las rejas. Una vez consumado el desahogo, emprendió el regreso hacia su área técnica para reencontrarse con su equipo.

    Con este triunfo, Ecuador aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial, consiguiendo la segunda clasificación de su historia a la etapa eliminatoria del certamen. La anterior fue en Alemania 2006, donde curiosamente también compartió grupo con die Mannschaft.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de EcuadorSelección de AlemaniaSebastián Beccacece

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brigadistas y productos de primera necesidad: gobierno concreta envío de ayuda a Venezuela

    CEO de Naturgy Chile asume como nuevo presidente de la compañía

    Resultados de H&M quedan por debajo de las expectativas y firma no destaca a Chile en sus planes para la región

    Kast encabeza entrega de títulos de dominio a familias mapuche y firma proyecto de regularización exprés de propiedades

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo

    Lo más leído

    1.
    El milagro de Beccacece: Ecuador logra histórica victoria sobre Alemania y clasifica a dieciseisavos del Mundial

    El milagro de Beccacece: Ecuador logra histórica victoria sobre Alemania y clasifica a dieciseisavos del Mundial

    2.
    “Las dudas crecen”: la última decisión de Bielsa que remece a Uruguay previo al crucial duelo ante España en el Mundial

    “Las dudas crecen”: la última decisión de Bielsa que remece a Uruguay previo al crucial duelo ante España en el Mundial

    3.
    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    4.
    La emoción de Ecuador luego del histórico triunfo sobre Alemania: “La ilusión está intacta”

    La emoción de Ecuador luego del histórico triunfo sobre Alemania: “La ilusión está intacta”

    5.
    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Brigadistas y productos de primera necesidad: gobierno concreta envío de ayuda a Venezuela
    Chile

    Brigadistas y productos de primera necesidad: gobierno concreta envío de ayuda a Venezuela

    Kast encabeza entrega de títulos de dominio a familias mapuche y firma proyecto de regularización exprés de propiedades

    Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo

    CEO de Naturgy Chile asume como nuevo presidente de la compañía
    Negocios

    CEO de Naturgy Chile asume como nuevo presidente de la compañía

    Resultados de H&M quedan por debajo de las expectativas y firma no destaca a Chile en sus planes para la región

    Ataque de Irán a buque en el estrecho de Ormuz revierte caídas del petróleo y dispara el precio más de 2%

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    DT de Alemania pierde el control tras la derrota ante Ecuador: “¡Basta ya, dejen de hablar tonterías, de verdad!”
    El Deportivo

    DT de Alemania pierde el control tras la derrota ante Ecuador: “¡Basta ya, dejen de hablar tonterías, de verdad!”

    El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra el Sindicato de Árbitros tras la sanción a Javier Correa: “Son parte del problema”

    La emoción de Ecuador luego del histórico triunfo sobre Alemania: “La ilusión está intacta”

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”
    Cultura y entretención

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    La soledad del portero
    Mundo

    La soledad del portero

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche