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    La fallida promesa de hacer el “mejor Mundial de la historia”: zoom a la era Beccacece, el DT que nunca convenció a Ecuador

    En su primera experiencia como cabeza técnica en una Copa del Mundo, el exayudante de Jorge Sampaoli no logró reflejar en éxito las altas expectativas que tenía La Tri. Si bien superó el 50% de rendimiento en 24 partidos, su trabajo no generó satisfacción en los hinchas y en los medios del país.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La eliminación del Mundial 2026 marcó el fin de la era Beccacece en Ecuador / Xinhua Wu Wei

    Es cosa de echar un vistazo en los medios deportivos ecuatorianos o escuchar a sus analistas para detectar que Sebastián Beccacece nunca convenció. Pese a los números y a la clasificación para la Copa del Mundo, el ambiente futbolístico en la nación del Guayas no se mostró proclive a la figura del técnico argentino. Esa visión negativa reflotó en la noche del martes, con la eliminación de La Tri a manos de México, en los dieciseisavos de final.

    El histórico triunfo sobre Alemania significó una especie de tregua, aminorar las críticas por el hito que significaba derrotar a un tetracampeón, más aún sin margen de error a raíz de los resultados anteriores. El exayudante de Jorge Sampaoli se había convertido en el blanco de los más duros cuestionamientos tras el inusitado empate con Curazao, que no estaba en los cálculos de nadie. Ecuador finalmente llegó al cuarto partido, pero hasta ahí llegó su expedición. La promesa de hacer “el mejor Mundial de la historia” se extinguió.

    “No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, afirmó Beccacece tras la derrota en el Estadio Azteca. “El fútbol es así, los resultados son los que mandan. Hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha paz interior, hemos dado todo”, manifestó.

    Desde lo numérico, la era del transandino aprueba. Asumió después de la Copa América 2024, reemplazando al español Félix Sánchez Bas. Dirigió un total de 24 partidos con un balance de nueve triunfos, 12 empates y solo tres derrotas, con 22 goles a favor y 11 en contra. Esto arroja un 54,2% de rendimiento. Llegó a estar 19 partidos invicto, racha que se cortó en el estreno ante Costa de Marfil. Por otra parte, en 10 encuentros no anotó. De las tres caídas, dos fueron en el Mundial. La anterior fue en el debut de Beccacece, ante Brasil por las Eliminatorias (septiembre de 2024).

    Beccacece y el Mundial

    Fue la tercera Copa del Mundo para Beccacece. En Brasil 2014 fue asistente de Sampaoli en la Roja, situación que se repitió en Rusia 2018 con Argentina. Pero ahora era distinto, porque le tocó ser el cabeza de grupo. En su cuerpo técnico tenía integrados a nombres como Guillermo Marino (exvolante de la U) siendo su asistente, Gustavo Campagnuolo como el preparador de arqueros (hizo la misma labor en la U con Mauricio Pellegrino) y Ricardo García, chileno, analista de los rivales.

    El principal aval que alimentaba el sueño ecuatoriano era su denominada “generación dorada”, porque nunca antes el país ha contado con tantos futbolistas en la elite europea. El hecho de tener a dos de los suyos en la última final de la Champions League (Willian Pacho, en el PSG; y Piero Hincapié, en el Arsenal), a semanas del inicio del certamen, era la mejor de las señales. La mitad de los convocados militan en Europa, con Moisés Caicedo, el fichaje más caro de la historia de la Premier League, encabezando el grupo.

    Por lo mismo, la apuesta era realizar su mejor campaña en una Copa del Mundo. La misión era superar los octavos de final que hizo Ecuador en Alemania 2006. En aquella oportunidad, quedó fuera ante Inglaterra.

    La Tri llegó con la fortaleza defensiva siendo su principal característica. En las pasadas Clasificatorias encajó apenas cinco goles. Lo que había que reforzar era la delantera. Precisamente, ese es uno de los principales déficits de Ecuador, que no logró mejorar en el Mundial. Solo hizo dos goles, en el mismo partido: a Alemania. Esa falta de gol generó que Enner Valencia quedara en el paredón por sus actuaciones en Norteamérica. El goleador histórico de los ecuatorianos no tuvo un buen desempeño en el certamen.

    Los datos dentro de la Copa desnudan la falencia en ofensiva del conjunto del Guayas. Ante Costa de Marfil, sumó 12 remates totales (cinco dentro del área penal) y solo uno fue a puerta. Contra Curazao, esa deficiencia se multiplicó. Remató 27 veces, 20 dentro del área penal, de los cuales 15 fueron entre los tres palos. Además, lanzó 33 centros. No anotó. Luego de derrotar a los germanos, Beccacece insistió en Enner Valencia para liderar el ataque contra los aztecas. Sin embargo, no surtió efecto. De siete remates, solo uno fue en el marco, y lanzó 27 centros.

    ¿Las expectativas eran desmedidas? Lo concreto es que igualó su participación menos anotadora, con apenas dos goles en cuatro partidos. En su primera actuación mundialista, Corea-Japón 2002, fue la misma cantidad y con un partido menos. “Si las cosas no se dan, me tendré que ir”, dijo el exescudero de Sampaoli antes de enfrentar a Alemania, cotejo que significaría un oasis dentro de la era del argentino, quien nunca convenció en el país de la mitad del mundo.

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