Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial en el último minuto. Foto: FIFA

Belgica se niega a abandonar el Mundial. Cuando la eliminación parecía inevitable, el conjunto dirigido por Rudi García remontó una desventaja de dos goles frente a Senegal, forzó el alargue y terminó imponiéndose por 3-2 para avanzar a los octavos de final. El cuadro europeo completó la hazaña con un penal convertido por Youri Tielemans en el minuto 124.

Antes de la épica, fue el equipo africano el que impuso las condiciones durante gran parte del encuentro. A través de la presión sobre la salida belga y del control del mediocampo, el conjunto de Pape Thiaw limitó la circulación de su rival. La primera gran oportunidad llegó tras un error de Thibaut Courtois en la salida, que permitió a Ismaila Sarr estrellar un remate en el poste.

La ventaja llegó a los 25 minutos tras una extensa secuencia de pases. Sadio Mané envió un centro que Sarr cabeceó al poste y, tras ganar el rebote, Habib Diarra apareció en el área para convertir el 1-0.

Bélgica solo logró acercarse en los minutos finales del primer tiempo con algunas acciones individuales de Jérémy Doku y un potente remate de Maxim De Cuyper que obligó a Mory Diaw a realizar la mejor intervención de la primera mitad. El descanso encontró a Senegal con una ventaja mínima que reflejaba el desarrollo del partido.

García buscó modificar el escenario con el ingreso de Romelu Lukaku al inicio del complemento. Sin embargo, Senegal volvió a golpear primero. Moussa Niakhaté lanzó un balón largo desde el fondo, Sarr controló con el pecho, ganó la espalda de la defensa y definió de derecha ante Courtois para establecer el 2-0 (52′). Bélgica quedaba contra las cuerdas frente a un rival que dominaba y tenía el cronómetro a favor.

Senegal y Bélgica animaron un partidazo. Foto: FIFA

La respuesta del banco fue inmediata. De Bruyne y Doku abandonaron el campo para dar ingreso a Nicolas Raskin y Dodi Lukebakio. Bélgica comenzó a instalarse con mayor frecuencia en campo contrario. Aunque Senegal siguió administrando el desarrollo del encuentro sin mayores sobresaltos. Sin ir más lejos, a los 84′, Sadio Mané quedó frente a Courtois, pero el arquero evitó el tercer tanto. Una atajada que cambió el partido.

Dos minutos después, Thomas Meunier envió un centro al primer palo y Lukaku marcó el descuento en la primera ocasión clara que tuvo (86′). El tanto reactivó a Bélgica y sembró dudas en un Senegal que hasta ese momento controlaba sin sobresaltos. El empate llegó apenas tres minutos más tarde. Leandro Trossard levantó un centro desde la izquierda, el guardameta Diaw salió sin éxito a despejar y Youri Tielemans se anticipó de cabeza para establecer el 2-2 a los 89′.

El impulso favoreció a Bélgica. Cuando la definición por penales parecía inevitable en el alargue, el equipo europeo encontró la acción decisiva en la última jugada del partido. Tielemans cayó dentro del área tras un cruce de Lamine Camara y, luego de la revisión del VAR, el árbitro hondureño Said Martínez sancionó penal. El propio mediocampista se hizo cargo de la ejecución y no falló. Remató alto y estableció el 3-2 en quinto minuto de adición, completando la remontada.

Bélgica convirtió una noche que parecía marcar el final de una generación que mantiene a varios veteranos en una clasificación construida desde una reacción en los descuentos. Ahora enfrentará al ganador entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.