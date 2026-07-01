Con un doblete de Harry Kane: Inglaterra remonta ante RD Congo y se instala en octavos de final del Mundial

Un partidazo. Inglaterra y la República Democrática del Congo animaron uno de los grandes encuentros del Mundial. Gracias a un depredador Harry Kane, los británicos remontaron para ganar 2-1 e instalarse en los octavos de final.

El cuadro africano golpeó primero tras una desinteligencia defensiva. A los 7’, un centro al área de Chancel Mbemba sobró a Djed Spence, pendiente de marcar a Noah Sadiki, y le cayó a un destapado Brian Cipenga, quien remató abajo y anotó con cierta complicidad del arquero Jordan Pickford.

La sorpresa se instaló en Atlanta y desconcertó a los pupilos del alemán Thomas Tuchel, quienes perdieron mucha precisión en los pases y sufrieron bastante en la salida, especialmente por el sector izquierdo. Además, se vieron hasta descontrolados ante el ordenadísimo plan de juego congoleño.

Luego de la pausa de hidratación, el conjunto inglés salió más decidido en busca del empate, con Spence y Noni Maduele cargando por la derecha y apostando a la claridad de Declan Rice. A los 29′, este último envió un impecable balonazo a la cabeza de Jude Bellingham, quien obligó al lucimiento del portero Lionel M’Pasi.

En los 35′, el héroe fue Aaron Wan-Bissaka, quien sacó desde la línea un disparo de Marcus Rashford, en otra muestra de cómo se estaba inclinando la cancha. De hecho, los ataques de los pupilos del francés Sébastien Desabre se concentraron en las capacidades para desequilibrar de Cipenga y de Wissa. Este último tuvo una opción clarísima, a los 43′, cuando estrelló un remate en el palo tras un centro de Wan-Bissaka.

Sobre final del primer tiempo, M’Pasi tuvo una de las mejores atajadas del Mundial tras sacarle un cabezazo dentro del área a Bellingham. Y, posteriormente, le atajó a Harry Kane otro remate de gol en plena área chica. Sencillamente, espectacular.

Aparece el goleador

En el complemento, el endemoniado ritmo con que terminó el lapso inicial se mantuvo. Inglaterra redobló sus esfuerzos en la búsqueda del empate. A los 52′, M’Pasi estuvo monumental para sacarle a Bellingham otro remate a quemarropa. Los de Tuchel seguían haciendo los méritos para encontrar la paridad. Todos se preguntaban cuánto más iba a poder aguantar el marcador el equipo congoleño, un interrogante que pronto tendría una respuesta.

Con el paso de los minutos, el asedio se multiplicó y el conjunto de los Tres Leones bombardeó el área con centros para buscar a Kane. La estrategia dio resultado a los 75′, un envío de Anthony Gordon encontró destapado al goleador del Bayern Múnich, quien metió la cabeza para igualar el partido.

El 1-1 no modificó lo que estaba pasando. Al contrario, el elenco europeo se fue con todo en busca del segundo tanto, mientras los Leopardos se refugiaban cada vez más en su área. Esto tuvo como inexorable consecuencia el tanto de la victoria de Kane, quien clavó un remate imposible al ángulo para darle la clasificación a Inglaterra, a los 86′, y de paso sumar su quinto tanto en lo que va de la cita planetaria.

El próximo escollo de los británicos será México, en el Estadio Azteca, este domingo, a las 20 horas. Un partido que promete ser uno de los más atractivos del Mundial.