El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

El furor por las producciones biográficas no es una mera percepción. Se sustenta en datos como los que comparte Bob Ahern, director de Archivo de Getty Images, quien asegura que durante el último se ha incrementado en un 30% el número de cineastas que acuden a la reputada agencia para solicitar el uso de su archivo histórico y la asesoría que otorgan sus especialistas.

“Eso ha sido muy alentador, porque sabemos que el ámbito cinematográfico se ha enfrentado a desafíos. Es un sector complejo en algunos aspectos. Pero hemos visto un aumento en este tipo de narración histórica, lo cual ha sido fantástico para el Archivo”, indica a Culto.

Robert R. McElroy

Ahern es el máximo responsable del archivo digital y de los cuatro archivos físicos que la compañía de origen estadounidense posee en Londres, Los Angeles, Pensilvania y Garnay (Francia). Plenamente al día con las diferentes asociaciones con empresas, medios de comunicación y otra clase de proyectos, sabe de lo que está hablando cuando realiza un guiño a los “desafíos” de la industria audiovisual.

“Hoy tenemos tanta creatividad a nuestro alcance; podemos contar la historia que queramos. Por lo tanto, es muy importante que los cineastas recurran a contenido histórico fiable y preciso, y que accedan a él, sobre todo a medida que avanzamos y nos vemos tentados a recurrir a la IA o a resultados sintéticos. Podemos hacer que las celebridades hagan lo que queramos retrospectivamente y crear ficción, y por muy maravillosamente creativo que eso pueda ser, creo que es fantástico que los cineastas sigan recurriendo al contenido real y fiable”, afirma.

El ejecutivo brinda esta entrevista a raíz de la fiebre por las biopics, en particular por Michael, la exitosa producción que aborda desde el origen de The Jackson 5 hasta la gira mundial en torno a Bad. La película sobre el Rey del Pop acaba de batir a Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2018) como la cinta biográfica musical más taquillera de la historia y a Oppenheimer (2023) como el filme biográfico más millonario de todos los tiempos. En tanto, en Chile ha reunido a más 1,3 millones de espectadores, consolidándose como uno de los grandes fenómenos de la temporada.

Según han adelantado los realizadores, ya se prepara un segundo largometraje, el que presumiblemente se enfocaría tanto en los años más complicados del músico como en pasajes no considerados en la primera parte.

Duncan Raban/Popperfoto

Si bien Getty Images no estuvo implicada en la biopic dirigida por Antoine Fuqua, está abierta la puerta a futuras colaboraciones. Hay pistas que podrían facilitar una potencial alianza: la agencia representa el trabajo de Jonathan Exley, fotógrafo personal de Jackson durante sus últimos años y una de los muy pocas personas ajenas a su familia que accedió a ese espacio que el artista protegió con máximo recelo.

“Hay una historia interesante en cómo Michael gestionaba su imagen en aquel entonces y trabajaba muy de cerca con el fotógrafo para proyectar al mundo la imagen de sí mismo que quería. En cambio, en su juventud, cuando el acceso era un poco más abierto, tenía mucho menos control sobre eso. Pero incluso en aquellos años, si piensas en finales de los 70, teníamos un fotógrafo con el que trabajábamos, Louis Myrie”, explica.

El ejecutivo destaca que una de las grandes ventajas de Getty Images es que funciona como un compendio de fotografías ligadas a la prensa, la moda, el entretenimiento y otras áreas especificas. La imágenes que acompañan esta nota –cedidas en exclusiva a Culto– ilustran ese punto: la selección incluye desde una foto de The Jackson 5 y su padre en 1972, hasta otras correspondientes a sus shows en Wembley en 1988 para el Bad Tour, pasando por un registro de su llegada al hospital tras el grave accidente que sufrió grabando un comercial de Pepsi en 1984.

“La carrera de Michael fue larga y empezó muy pronto, por lo que estuvo en el centro de atención desde muy temprano. Estuvo expuesto al mundo, frente a fotógrafos y periodistas durante mucho tiempo. Pero creo que los realizadores pueden seleccionar qué momentos revisitar y hacerlo de forma auténtica. Me parece genial que puedan elegir qué parte de esa historia quieren contar. Creo que los archivos permiten hacerlo de una manera empática y humanizadora”, sostiene.

Bob Ahern

Ahern puntualiza cuál es el escenario más óptimo cuando se unen a películas, documentales y series. “Si podemos tener conversaciones iniciales cuando están pensando en los proyectos, en sus ideas, en las necesidades de la producción y en las historias que intentan contar, creo que nos da una oportunidad realmente brillante de volver a esos archivos y encontrar material histórico que tal vez no hayan visto”.

Y enfatiza: “Entendemos la importancia de los plazos de entrega, y todos trabajamos con plazos muy ajustados, pero siempre diría lo siguiente: si los cineastas pudieran hablar con nosotros al principio, podríamos apoyarlos en todo lo que hagan”.

-¿Conoce o recuerda alguna anécdota sobre la relación entre Getty Images y la forma en que Michael Jackson trabajaba junto a su equipo?

¡Qué difícil! Creo que una de las partes más fascinantes de trabajar con fotógrafos que estuvieron allí en aquel momento documentando y registrando la historia es escuchar algunas de las historias y experiencias que pudieron haber tenido, ya sea con Michael Jackson o con cualquier otra celebridad mundial. Creo que siempre es maravilloso porque te da una perspectiva privilegiada de la historia. Para todos los que no pudimos estar allí, estar frente a una fotografía y luego poder hablar con el fotógrafo sobre cómo fue registrar ese momento, cómo fue trabajar con Michael Jackson, creo que es un privilegio increíble. Y creo que eso es lo que se ve reflejado en la creatividad de un cineasta que presta atención a la historia y la utiliza de esa manera. Esa es la maravillosa colaboración que podemos tener.

Bettmann

-¿Tiene alguna opinión personal sobre la calidad de las películas biográficas sobre músicos?

Estamos aquí para apoyar cualquier dirección creativa que los cineastas deseen tomar. Creo que el hecho de que cuenten historias y se basen en la historia es algo positivo. A veces me pongo un poco friki cuando veo una película biográfica. Empiezo a ver que ciertas fotografías se referencian muy bien en la producción. Es casi como si pudieras nombrar al fotógrafo en el que se basa esa escena en particular. Recuerdo haber visto los primeros episodios de The Crown, que fue una producción realmente fantástica, y todos en nuestro equipo en el Archivo señalábamos la pantalla y sabíamos exactamente a qué se referían. Era un suéter en particular que llevaban en un día muy concreto, en un momento muy concreto. Era una producción preciosa, realizada con mucha autenticidad, como un registro visual de la época. Fue genial saber que la gente prestaba tanta atención a la historia real y la interpretaba a través del cine. Nos pareció algo maravilloso.

-¿Y cree que existe alguna relación entre la calidad de una película o serie y su dependencia de los archivos?

Me gustaría pensar que sí. Me parece maravilloso si la gente presta atención a los detalles y quiere alcanzar ese nivel de precisión. Y, por supuesto, es algo que fomentaríamos sin dudarlo. Pero en cuanto al producto final, esa es la película. El hecho de que la gente preste atención a ese nivel de detalle y quiera hacerlo bien, quieren contar la historia de manera auténtica y ser fieles a lo que sucedió, además de reinterpretar la vida de alguien. Ahí es donde convergen esas dos cosas; en última instancia, ahí radica el impacto de la película.

Michael Ochs Archives

-Sam Mendes está dirigiendo las cuatro películas sobre The Beatles. ¿Están trabajando con él?

Espero que sí, claro. Nos gustaría, obviamente.

-¿Puede hablar sobre eso?

En realidad no. No hablaríamos de eso necesariamente, pero siempre hay algo en marcha.