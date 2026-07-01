Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

Ya va a hacer una semana desde que dos terremotos de siete grados irrumpieron en la vida venezolana, llevándose ya a al menos 2 mil vidas entre edificios derrumbados y escombros. A estas alturas, los especialistas en rescates admiten que es muy difícil encontrar a alguien con vida, pero algunas historias de sobrevivencia contradicen esto y llenan de esperanza a los venezolanos.

En el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, los equipos de rescate se esfuerzan, ya no tan solo por encontrar sobrevivientes, sino por el cuerpo de personas desaparecidas. Como describen desde France 24, el día entero se escucha el sonido de palas y herramientas manuales sacando escombros.

Aun así, de tanto en tanto, se hace el silencio más profundo en los trabajos: aguzando los oídos, los rescatistas intentan percibir el llamado o el movimiento de alguien. Milagrosamente, algunos de esos llamados han sido atendidos, y ya hay más de 36 personas que han podido ser rescatadas en medio de la tragedia.

En la ciudad de Carabellada, un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados el domingo, después de haber sobrevivido cuatro días bajo los escombros de un edificio, según pudo informar AFP. “Visiblemente cansados y aún en estado de shock, el padre y el menor fueron extraídos de entre los escombros y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses”, indicó la agencia.

El menor fue extraído con el cuerpo cubierto de polvo, sangre en la rodilla y la mano vendada, y ambos tenían el torso desnudo. Cuando pudieron ser evacuados, una multitud de voluntarios y personal de rescate pidió a todo el mundo que abriera el paso, con miras a la ambulancia que aguardaba por ellos en la calle.

Ese mismo día, en la misma ciudad, una señora de 60 años fue rescatada después de 11 horas de intenso trabajo por parte de los rescatistas. Un equipo de voluntarios peruanos y salvadoreños consiguió liberar así a Belkys Josefina Barreto, según informó el mismo presidente salvadoreño Nayib Bukele en sus redes.

Después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo, hemos logrado rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda.



Este logro fue posible… pic.twitter.com/OKt5dAKgmr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pudo dar cuenta de una noticia similar, luego de que un niño de 11 años fuera rescatado en Carabellada. Compartiendo imágenes del rescate en su cuenta de X, aseguró que “en estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”.

Por su parte, un equipo de bomberos internacionales rescató a un padre y su hijo en Playa Los Cocos, en el estado de La Guaira. Ahí habían quedado atrapados entre los escombros de un edificio construido por el gobierno.

“Después de que voluntarios llevaran un buen número de horas trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, el sábado comenzaron a llegar equipos de rescate internacionales. Tanto unos como otros decían que habían percibido señales de vida en el lugar donde se derrumbaron varios de esos edificios. El equipo de rescate estadounidense se adentró entre los escombros hasta que oyó gritos”, indicó el diario El Mundo, agregando que una vez que lograron sacar al padre y al chico, los rescatistas los transportaron con sumo cuidado para que recibieran asistencia médica.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Con los días, los rescates se volvieron más escasos, pero ya 6 días después del sismo, un nuevo milagro desafió el reloj. Durante la madrugada del martes 30, un niño de apenas tres años fue extraído con vida de entre los escombros por un equipo venido de Jordania.

Tras ser hallado con vida, el niño recibió los primeros auxilios y fue llevado enseguida a un hospital, según reportó la entidad en el comunicado. Un video de la Defensa Civil de Jordania, que fue difundido en las redes sociales, muestra a los rescatistas sacando al menor de las ruinas de un edificio y cubriéndolo con un manto, al tiempo que eran aplaudidos por la hazaña.

El niño, llamado Klieber Morán según indicó la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, fue sacado de entre los escombros en el estado de La Guaira para llegar a urgencias en Caracas.

#Venezuela. 🆘️. Mision de rescatistas de Jordania logra rescatar con vida a un pequeño de 3 años hoy 30 de Junio en la madrugada, sexto dia despues del terremoto‼️ via @itvnews pic.twitter.com/8awX7hUHkf — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 30, 2026

El Departamento de Bomberos de Quito, por su parte, rescató el lunes a un niño de 12 años, que estaba bajo una estructura colapsada. Respecto al video publicado por el departamento, France 24 relató: “Se ven socorristas retirando cuidadosamente fragmentos de concreto hasta abrir un espacio suficiente para liberar al menor, que finalmente fue inmovilizado en una camilla y trasladado entre aplausos, alivio y lágrimas contenidas”.

🇻🇪 ¡DEJAMOS EL CORAZÓN EN UN NUEVO RESCATE!



Si algo nos queda en medio del desastre es aferrarnos a la vida con esperanza y fe, como hoy lo ha hecho el pequeño Carlos y nuestro equipo, junto a rescatistas dominicanos y venezolanos, que no se rindieron, impulsados por su amor por… pic.twitter.com/mU8SEKXvxg — Esteban Cárdenas Varela (@ECardenasVarela) June 30, 2026

Hasta este momento, un operativo ha sido puesto en lugar para rescatar a Hernán Gil, el vigilante de un edificio residencial que quedó atrapado en el tercer piso del sótano, en la localidad de Catita La Mar. Las operaciones llevan más de 24 horas, desde el momento en que los especialistas consiguieron establecer contacto con el hombre de 70 años.

Sin embargo, el rescate es particularmente difícil: una enorme viga bloquea el acceso, mientras la inestabilidad del edificio impide utilizar maquinaria pesada. Por esto, cada fragmento de concreto debe retirarse manualmente para evitar un nuevo derrumbe.

Desde el exterior, Gusbimar González, esposa de Hernán, espera desde el mismo día del terremoto. Ahí espera y se aferra a cada actualización que le dan los rescatistas sobre el estado de la operación, aunque le advierten que el acceso es lento y extremadamente delicado.

Mientras tanto, ella mantiene intacta la convicción de que no solo su esposo sigue esperando ser rescatado: “Yo tengo la corazonada de que están esperando que los saquen debajo de los escombros”, afirmó, hablando sobre otras personas que podrían estar atrapadas.