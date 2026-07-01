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    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    La nueva plataforma permitirá que futbolistas denuncien de forma confidencial procedimientos irregulares que puedan poner en riesgo su salud, como infiltraciones realizadas por personas no autorizadas, ausencia de médicos en partidos o tratamientos que incumplan la normativa sanitaria.

    Por 
    La Tercera

    Con el objetivo de reforzar la protección de la salud de los futbolistas profesionales, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) habilitó un canal de denuncias anónimo para que jugadores y jugadoras puedan reportar, de manera confidencial, eventuales irregularidades relacionadas con procedimientos médicos, tratamientos o cualquier situación que pueda comprometer su integridad física. A menos de 24 horas de su habilitación, ya existen tres denuncias por malas prácticas en el área de la medicina de los equipos profesionales.

    La iniciativa responde a la preocupación del sindicato por distintas prácticas detectadas en el fútbol profesional que podrían vulnerar la seguridad sanitaria de los deportistas y busca transformarse en una herramienta concreta para prevenir este tipo de situaciones, fortalecer la fiscalización y resguardar los derechos de los jugadores.

    El formulario permitirá denunciar de manera reservada situaciones como infiltraciones o inyecciones realizadas por personas que no sean médicos, ausencia de médicos en entrenamientos o partidos oficiales, administración de suplementos sin los controles exigidos por la normativa antidopaje, exigencia de firmar pagarés para acceder a prestaciones médicas, negativas injustificadas para otorgar el alta deportiva u otras prácticas que puedan afectar la salud de los futbolistas.

    El Sifup recordó que todo procedimiento médico debe realizarse conforme a la legislación sanitaria vigente y exclusivamente por profesionales legalmente habilitados, resguardando siempre la seguridad y el consentimiento informado de los deportistas.

    “La salud de los futbolistas no admite improvisaciones. Ningún partido, ningún campeonato y ningún resultado justifican poner en riesgo la integridad física de un jugador. Con este canal queremos entregar una herramienta segura y confidencial para que los futbolistas puedan denunciar cualquier práctica que vulnere sus derechos o comprometa su bienestar”, señaló Luis Marín, presidente del sidincato.

    Prevención, protección y denuncia

    El sindicato explicó que el objetivo del canal no es únicamente recibir denuncias, sino también contribuir a erradicar prácticas que no tienen cabida en el fútbol profesional y promover una cultura de respeto por la salud de los deportistas.

    Asimismo, reiteró que determinadas intervenciones realizadas por personas no autorizadas pueden constituir infracciones a la normativa sanitaria e incluso configurar el delito de ejercicio ilegal de la profesión médica, además de generar graves consecuencias para la salud de quienes las reciben.

    “El artículo 313 A) del Código Penal sanciona el ejercicio ilegal de actos propios de la profesión médica con presidio menor en grado medio que corresponde a 541 días a 3 años de privación de libertad”, agregó Marín.

    A través de esta nueva plataforma, el Sifup hace un llamado a todos los futbolistas a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad, garantizando absoluta confidencialidad en el tratamiento de los antecedentes. “Porque en el fútbol profesional existe un principio que no admite excepciones: la salud del futbolista siempre debe estar primero.

    Más sobre:FútbolSifup

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