A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces por la Copa Chile, que en su segunda fecha enfrenta a Universidad de Chile con Unión La Calera.

Los azules llegan liderando el grupo D de la competencia, que completan Unión San Felipe y Santiago Wanderers.

Cuándo juega U de Chile vs. Unión La Calera

El partido de la Universidad de Chile contra Unión La Calera es este miércoles 1 de julio a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U de Chile vs. Unión La Calera

El partido de Universidad de Chile contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.