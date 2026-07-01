A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming
Los clubes se miden en el Estadio Nacional por la Copa Chile.
Este miércoles continúan los cruces por la Copa Chile, que en su segunda fecha enfrenta a Universidad de Chile con Unión La Calera.
Los azules llegan liderando el grupo D de la competencia, que completan Unión San Felipe y Santiago Wanderers.
Cuándo juega U de Chile vs. Unión La Calera
El partido de la Universidad de Chile contra Unión La Calera es este miércoles 1 de julio a las 20:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a U de Chile vs. Unión La Calera
El partido de Universidad de Chile contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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