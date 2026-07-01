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    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei

    El exjefe de Estado insistió en la necesidad de destrabar la burocracia para la inversión privada e hizo un llamado a no confiar en populismos que han empobrecido a la región latinoamericana.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago, 08 de Enero 2026. Eduardo Frei El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, llega a Icare para reunirse con destacados lideres empresariales del país. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue parte este martes del Encuentro Regional de Empresarios (Erede) organizado por Irade en la Región del Biobío, para exponer sobre el contexto económico-político de Chile.

    En este contexto, el exmandatario otorgó especial importancia a la necesidad de volver a crecer, comparando la situación actual del país con la de los gobiernos de la Concertación, de los que fue parte.

    “Cuando asumimos en el año ’90, Chile tenía una deuda cercana al 40% del PIB. Y el año 2007, después del gobierno del presidente Aylwin, el mío y del presidente Lagos, la deuda externa de Chile era menos del 5%. Pagamos la deuda externa. Y hoy día, ¿en qué estamos de nuevo? Estamos diciendo que si supera el 40%, si supera el 45%“, dijo.

    “Va a ser muy malo para Chile, porque va a traer costos financieros respecto a la realidad chilena que no podemos aceptar”, agregó.

    En esa línea, aseguró que “sin crecimiento, todo lo demás es música”, y que para recuperar el nivel de expansión de la economía se requieren especialmente dos elementos: eliminar la permisología y reformar el sistema político.

    “La permisiología es una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia. Por lo tanto, en Chile no es que tengamos que suprimirla, la tenemos que dejar de usar, definitivamente. Y ahí el país va a cambiar”, aseguró.

    Cambio político

    Respecto a la arista política del crecimiento, Frei indicó que la Región del Biobío “tiene todos los elementos para ser una gran región” en términos económicos. Adicionalmente, hizo el llamado a no confiar en los populismos que han traído pobreza en Latinoamérica.

    “No caigamos en la trampa del populismo. Los populismos en América Latina han destruido la democracia. El populismo ha traído pobreza en América Latina y autoritarismo en nuestros países. Esa es la realidad”, dijo.

    Más sobre:Eduardo FreiPermisologíacrecimientopolítica

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