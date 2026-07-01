Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

La Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos publicó este martes la declaración financiera anual del presidente Donald Trump, correspondiente a 2025, el primer año de su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca.

Uno de los ingresos que ha generado más atención del extenso documento han sido aquellos relacionados con los criptoactivos que incluyeron cerca de US$ 515 millones por la venta de tokens emitidos por la firma World Liberty Financial (WLF), la empresa cripto vinculada a Trump y cofundada por miembros de su familia, que emite el token de gobernanza WLFI y la stablecoin USD1.

A eso se suman US$ 65 millones por la venta de participaciones accionarias en la sociedad matriz de WLF.

El mandatario también declaró haber recibido US$635 millones en regalías por lo que el documento describe como “Celebration Coins”.

De acuerdo a CNBC, el texto no precisa en detalle qué son estos tokens, aunque la agencia Bloomberg reportó que las regalías están relacionadas con CIC Digital LLC, el negocio de memecoins de Trump.

Propiedades y compras bursátiles

Las propiedades de golf y clubes de Trump también generaron ingresos relevantes. El presidente reportó más de US$ 290 millones asociados a su Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, además de su propiedad de golf Trump National Doral, su club en Bedminster, Nueva Jersey, el Jupiter Golf Club y Trump National Washington D.C.

El documento detalla una de las mayores rachas de compras bursátiles de Trump el 18 de agosto de 2025, día en que realizó tres compras sucesivas de acciones de Apple, Microsoft y Nvidia, cada una valorada entre US$5 millones y US$25 millones.

Los valores de las tenencias de Trump se entregan en rangos de dólares y no en montos absolutos, como es habitual en las declaraciones de ética del gobierno estadounidense.

La compra de acciones de Nvidia se produjo exactamente una semana después de que Trump anunciara que esa firma y AMD habían acordado entregar al gobierno estadounidense un 15% de sus ventas de chips H20 a China, a cambio de aprobaciones de exportación, acuerdo que reabrió un canal clave de ingresos por China para Nvidia.

Donald Trump jugando golf. Geoff Burke

Apple, por su parte, había anunciado el 6 de agosto una inversión adicional de US$100.000 millones en Estados Unidos, con lo que su compromiso total de inversión en ese país llegó a US$600.000 millones.

Medios estadounidenses informan que el reporte también muestra que Trump compró acciones de Amazon por entre US$ 500.000 y US$ 1 millón el 23 de septiembre, el mismo día en que comenzó en un tribunal federal de Seattle un juicio por una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), que acusaba a Amazon de engañar a clientes para que pagaran membresías Prime.

El juicio terminó dos días después, cuando Amazon acordó resolver la demanda pagando una multa civil de US$ 1.000 millones a la FTC y reembolsos por US$1.500 millones a un estimado de 35 millones de clientes.

Trump también reportó haber recibido más de US$86 millones en total por acuerdos judiciales con compañías de medios, entre ellas ABC, CBS, Meta, YouTube y X.

Regalos y activos

El extenso documento incluye activos llamativos. En la página 157 se declara una inversión en barras de oro valorada entre US$500.000 y US$1 millón.

Trump también declaró haber recibido regalos por un total superior a US$370.000, principalmente entradas a eventos deportivos.

Entre ellos figuran 10 entradas al Mundial masculino de la FIFA, valoradas en US$15.000, obsequiadas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; 10 entradas al Super Bowl LIX entregadas por la dueña de los New Orleans Saints, Gayle Benson; 15 entradas a cada uno de dos eventos de UFC, cortesía del CEO de UFC, Dana White, además de entradas a otros eventos de la NFL, MLB, NCAA y golf.

También declaró una estatua obsequiada por el CEO de Sticker Mule, Anthony Constantino, que representa a Trump con el puño en alto tras el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, valorada en US$250.000.

Críticas y respuesta de Trump

Las ganancias y beneficios de Trump mientras ejerce la presidencia le han valido críticas, especialmente de organizaciones gubernamentales de control ético.

“Los conflictos de interés del presidente con la industria de las criptomonedas no tienen precedentes”, declaró Kedric Payne, director sénior de ética del Campaign Legal Center, un grupo de vigilancia ética.

“Nunca habíamos visto a un presidente con conflictos de interés directos entre sus inversiones financieras y las políticas que apoya, y este es otro ejemplo de por qué necesitamos una reforma ética integral ahora mismo”, agregó en declaraciones que recoge The Wall Street Journal.

En un comunicado emitido el martes, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Trump había convertido a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”.

“Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de intereses”, afirmó. “Todas las acciones del presidente Trump y su administración se realizan en aras del interés del pueblo estadounidense”, agregó.

El presidente Trump restó importancia al aumento de sus ingresos en 2025, atribuyendo la ganancia inesperada a un mercado bursátil en auge.

“¿Saben por qué estoy ganando dinero? Porque la bolsa está subiendo”, dijo a los periodistas. “Todos estamos ganando dinero. Yo gano dinero porque tengo mucho dinero y mucho efectivo”, sostuvo el republicano.