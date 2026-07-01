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    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Este jueves 2 se estrena Minions & Monstruos, la entrega más reciente de una saga que desata el furor del público chileno. La película transcurre en Hollywood durante los años 20 y rinde homenaje a las estrellas del cine mudo. El filme disputará el primer lugar ante la quinta parte de Toy Story, que ya superó el millón de espectadores en el circuito local.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Las criaturas amarillas y alocadas vuelven a los cines. Este jueves 2 de julio debuta Minions & Monstruos, la entrega más reciente de la franquicia de Illumination y Universal Pictures, una de las sagas animadas más rentables de los últimos años.

    El estreno es todo un hito en especial para la industria chilena, donde esas películas logran mejores resultados que las diferentes encarnaciones de Mi villano favorito. Según información recopilada por Culto, Minions (2015) reunió a más de 2 millones de espectadores y luego, siete años después, Minions: Nace un villano (2022) mejoró ese resultado, con 2,1 millones de asistentes. En tanto, Mi villano favorito 4 (2024) rozó las 1,7 millones de admisiones.

    Minions & Monstruos llega a la cartelera justo en plenas vacaciones de invierno, el mejor período del año para la industria nacional, y mientras el liderazgo le pertenece a Toy story 5, otra secuela de una saga que es sinónimo de salas de cine a máxima capacidad. La quinta parte de Toy story superó el millón de espectadores el domingo pasado –tardando apenas 11 días en llegar a esa marca– y a la fecha suma más 1,3 millones de asistentes. Es decir, un título capaz de intimidar a cualquiera.

    ¿Cuáles son las armas de Minions & Monstruos para disputarle el primer lugar? Dirigida nuevamente por el francés Pierre Coffin (el mismo que le presta voz a los personajes), la historia transcurre en los años 20 en Hollywood, de modo que vemos a las criaturas siendo estrellas del cine mudo y sufriendo las complicaciones que genera la llegada del cine sonoro.

    Coffin ha explicado que esa premisa se le ocurrió a raíz de que cree que los Minions son herederos de las estrellas que se erigieron como leyendas gracias a la comedia física –Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd– y que cada entrega de la franquicia ha transcurrido en un momento distinto de la historia (la primera se ambientó a fines de los 60 y la segunda se desarrolló durante los 70).

    “Ese período me permitió hacer dos cosas: presentar nuevos Minion en un contexto nuevo y rendir homenaje a quienes inventaron cierto tipo de comedia visual”, explicó el director a Variety, enfatizando que sólo hizo la cinta bajo la condición de encargarse del guión.

    Pixar

    Esa trama abre la puerta a algo que hasta ahora la saga ha tenido dificultades para conseguir: calibrar la aventura que entretiene a los más chicos con guiños y bromas que también conecten con los más grandes.

    Buenas críticas y pronóstico de éxito

    Las películas de los Minions han contado con el favor del público, pero no han generado el mismo entusiasmo entre los críticos. Dicho eso, es pertinente mencionar que la nueva cinta goza de los mejores comentarios de la franquicia.

    RogerEbert.com argumentó que el filme permite revalorizar el lugar de los Minions en la historia del cine, nada más y nada menos. “(Pierre Coffin) sostiene, y aquí con éxito, que los Minions no son un flagelo de la pérdida universal de capacidad de atención y sofisticación cultural. Más bien, estos pequeños son simplemente la destilación más pura y más reciente de los impulsos que han hecho del cine una de las formas de arte más duraderas de la humanidad: personajes en movimiento, trabajando duro para entretener, distraer y brindar una experiencia comunitaria para quienes los disfrutan”, apunto.

    Minions & Monstruos resulta mucho más efectiva en su primera mitad, antes de que los monstruos, entre los que se incluye una gran mancha naranja cubierta de innumerables ojos, entren en escena y la película degenere en el habitual frenesí exagerado que afecta a tantas películas de animación dirigidas a niños”, opinó The Hollywood Reporter.

    The Guardian brindó un análisis más negativo. “Con el objetivo de llevar a los Minions en una dirección más nueva e inteligente y apaciguar las expectativas de festival de galimatías establecidas por la franquicia, Coffin muerde más de lo que puede masticar. Como resultado, Minions & Monsters regresa decepcionantemente al punto de partida”.

    Todo indica que Illumination y Universal Pictures sacarán cuentas alegres al término de esta semana. Según los pronósticos de la industria, recaudará US$ 170 millones a nivel mundial y más de la mitad correspondería a su rendimiento fuera de Norteamérica. Sería la confirmación de que la hegemonía de los Minions continúa inalterable.

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